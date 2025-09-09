Встреча Минспорта и клубов РПЛ перенесена, безумные 5:4 от Италии, СКА Ларионова вновь проиграл, «Спартак» забил 5 голов в товарищеском матче, Алонсо – лучший тренер Ла Лиги в августе и другие новости

1. Встреча Минспорта и клубов РПЛ для обсуждения лимита и потолка зарплат перенесена из-за графика министра Михаила Дегтярева: «Вопрос «не горит».

2. КХЛ. СКА проиграл 2-й матч подряд при Ларионове – 2:3 от «Торпедо», «Адмирал» победил «Шанхай», «Металлург» уступил «Салавату», «Ак Барс» обыграл «Авангард».

Нападающий СКА Джозеф Бландиси показал неприличный жест в адрес скамейки «Торпедо» и был удален до конца матча в своей 1-й игре в КХЛ.

3. Квалификация ЧМ-2026 . Италия сыграла 5:4 с Израилем в безумном матче с двумя автоголами в ворота Доннаруммы, Хорватия забила 4 гола Черногории, Беларусь уступила Шотландии.

А Тунис вышел на третий чемпионат мира подряд.

3. Сперцян, Батраков, Кисляк, Даку, Раков – среди номинантов на приз лучшему игроку июля и августа в РПЛ.

4. Потерявший паспорт Ламин Ямаль вернулся в Испанию на частном самолете. RFEF связалась с властями Турции для решения проблемы.

5. Джош Ливо отстранен на 2 игры за пропуск церемонии закрытия сезона-2024/25. Форвард «Трактора» не сыграет со СКА и «Нефтехимиком».

6. «Байер» назначил Каспера Юлманда главным тренером. Контракт – до 2027 года.

7. Хаби Алонсо – лучший тренер Ла Лиги в августе. С тремя победами «Реала» Хаби обошел Вальверде и Гонсалеса.

8. Невилл, Азар, Кэмпбелл, Фабрегас, Туре, Оуэн, Эвра, Видич, ван дер Сар – в шорт-листе на включение в Зал славы АПЛ.

9. «Ман Сити» и АПЛ достигли соглашения по делу о сделках с ассоциированными сторонами. Клуб не будет оспаривать действующие правила.

10. «Спартак» в товарищеском матче разгромил лидера чемпионата Беларуси «МЛ Витебск» (5:0), Солари сделал дубль.

11. Сборная Грузии получит премию в 3 миллиона лари от правительства страны за выход в 1/4 финала Евробаскета.

12. ISU опубликовал визитные карточки участников олимпийского отбора в Пекине, в том числе Аделии Петросян.

13. «Большая швейцарка». Магсудлу сохранил лидерство после четвертого тура, Гукеш, Мишра, Раппорт отстают на полбалла, Непомнящий, Фируджа, Ниманн – на балл.

14. Чешская полиция задержала водителя болида в ливрее «Феррари». Он гонял по дорогам с 2019 года.

15. Игроки «Уфы» начали пить кумыс всей командой: «После гола Чимези все увидели, какие чудеса творит напиток! Будем его активно употреблять – мы верим, что это принесет результат».

16. Хафтор Бьернссон, сыгравший Гору в «Игре престолов», побил свой же мировой рекорд в становой тяге – поднял штангу весом 510 кг .

Цитаты дня.

«Кому интересны комментарии какого-то Мусаева? Важны мнения людей, которые отдали футболу всю свою жизнь . Их интересно слушать». Мостовой о конфликте тренера «Краснодара» с Челестини

Роман Ротенберг о 9-м месте «Динамо» в РПЛ: «Уверен, Карпин сам найдет выход. Я готов прийти на помощь, мы же одна семья «Динамо»! Я всегда помогаю»

«У нас только один царь – Мостовой. Его надо назначать вместо Карпина в сборную России . Он уникальный и как тренер, и как игрок». Плющенко об Александре

Раков о лимите: «Я буду только рад, если ужесточат. В РПЛ раскроется еще больше российских талантов, мы покажем себя »

Ларионов об игре СКА: «Тойота» строится 10 часов, «Роллс-Ройс» – 6 месяцев . Я не хочу, чтобы было 6 месяцев, мы к этому придем быстрее. То, что я видел, вселяет оптимизм»

«Если бы в России было 100 Абрамовичей, она была бы другой страной . У нас знают только небылицы – про украл, а не сколько он сделал для РФ». Экс-губернатор Омской области Полежаев о бизнесмене