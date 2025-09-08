Сборная Грузии получит премию в 3 миллиона лари от правительства страны за выход в 1/4 финала Евробаскета

Грузинские баскетболисты заработали денежный бонус.

В 1/8 финала Евробаскета Грузия выбила Францию, победив со счетом 80:70, и впервые в своей истории вышла в четвертьфинал.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил, что за свой успех команда получит денежную награду.

«Поскольку мы достигли исторического результата в баскетболе, я хотел бы отметить это соответствующим денежным бонусом от правительства. Мы выделим 3 миллиона лари (~ 948 000 евро) за уже достигнутый успех и за каждую будущую победу на Евробаскете», – заявил Кобахидзе.

10 сентября грузинам предстоит встреча 1/4 финала против сборной Финляндии.