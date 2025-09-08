ISU опубликовал визитные карточки участников олимпийского отбора в Пекине, в том числе Аделии Петросян
Квалификационные соревнования фигуристов на Олимпийские игры пройдут в Пекине с 17 по 21 сентября. В них примут участие россияне Петр Гуменник и Аделия Петросян.
Как сообщает телеграм-канал «Всем лутц!», Международный союз конькобежцев (ISU) разместил в китайских соцсетях визитные карточки участников турнира в женском одиночном катании. Среди них есть и визитка Петросян.
Подтверждены программы, с которыми фигуристка будет выступать: короткая – под песни Майкла Джексона, произвольная – «Танго» прошлого сезона. Также указаны ее лучшие баллы за карьеру и главные титулы (два золота чемпионата России и победа на юниорском этапе Гран-при в Любляне в 2021 году).
Профайлы участников отборочного турнира в мужском одиночном катании пока не опубликованы.
В чем главные интриги олимпийского сезона в фигурке? Предельно доступно