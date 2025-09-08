Фото
ISU опубликовал визитные карточки участников олимпийского отбора в Пекине, в том числе Аделии Петросян

ISU опубликовал профайлы участников отборочного турнира на Олимпиаду-2026.

Квалификационные соревнования фигуристов на Олимпийские игры пройдут в Пекине с 17 по 21 сентября. В них примут участие россияне Петр Гуменник и Аделия Петросян.

Как сообщает телеграм-канал «Всем лутц!», Международный союз конькобежцев (ISU) разместил в китайских соцсетях визитные карточки участников турнира в женском одиночном катании. Среди них есть и визитка Петросян. 

Подтверждены программы, с которыми фигуристка будет выступать: короткая – под песни Майкла Джексона, произвольная – «Танго» прошлого сезона. Также указаны ее лучшие баллы за карьеру и главные титулы (два золота чемпионата России и победа на юниорском этапе Гран-при в Любляне в 2021 году).

Профайлы участников отборочного турнира в мужском одиночном катании пока не опубликованы.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал «Всем лутц!»
мужское катание
logoISU
logoсборная России
женское катание
logoАделия Петросян
олимпийская квалификация
logoПетр Гуменник
