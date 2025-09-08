Чешская полиция задержала водителя болида в ливрее «Феррари». Он гонял по дорогам с 2019 года

В Чехии поймали «призрачного» водителя «Феррари».

Чешский водитель красного болида был задержан местной полицией – его не могли поймать несколько лет.

Впервые кадры с «гонщиком» появились в 2019 году: на них он ездил по шоссе на якобы болиде «Феррари» из «Формулы-1».

В прошедшее воскресенье машину снова заметили на дорогах общего пользования – о ней сообщили полиции, когда «пилот» остановился для заправки.

Полиция проследила путь транспорта до Бука, небольшого города к юго-западу от Праги, где, по словам официальных лиц, был арестован 51-летний мужчина.

Сообщается, что задержанный отказался от комментариев. Ему грозит крупный денежный штраф и лишение водительских прав.

Машина «гонщика» оказалась болидом серии GP2 (сейчас это «Формула-2»), построенным «Далларой», в ливрее, пародирующей «Феррари ».

Видео: novinkycz

На шоукаре «Ф-1» все-таки можно гонять по обычным дорогам – без номеров. Если регистратор потеряет данные о владельце, а лицо скрывает шлем

