СКА проиграл 2-й матч подряд при Ларионове – 2:3 от «Торпедо». Виноградов забил победный гол в овертайме
СКА проиграл второй матч подряд в КХЛ под руководством Игоря Ларионова.
Петербургский клуб на выезде уступил «Торпедо» (2:3 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Решающий гол в овертайме забил Егор Виноградов. В составе «Торпедо» шайбами также отметились Егор Соколов и Владислав Фирстов.
Голы за СКА забили Николай Голдобин и Сергей Плотников.
Напомним, в первом матче сезона СКА проиграл «Шанхай Дрэгонс» (4:7). Таким образом, Игорь Ларионов проиграл два первых матча на посту главного тренера СКА в чемпионате.
«Торпедо» под руководством Алексея Исакова выиграло второй матч подряд.
11 сентября армейцы сыграют дома с «Трактором», «Торпедо» 12 сентября примет «Ладу».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости