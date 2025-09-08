СКА проиграл 2-й матч подряд при Ларионове – 2:3 от «Торпедо». Виноградов забил победный гол в овертайме

  • Спортс


СКА проиграл второй матч подряд в КХЛ под руководством Игоря Ларионова.

Петербургский клуб на выезде уступил «Торпедо» (2:3 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Решающий гол в овертайме забил Егор Виноградов. В составе «Торпедо» шайбами также отметились Егор Соколов и Владислав Фирстов.

Голы за СКА забили Николай Голдобин и Сергей Плотников.

Напомним, в первом матче сезона СКА проиграл «Шанхай Дрэгонс» (4:7). Таким образом, Игорь Ларионов проиграл два первых матча на посту главного тренера СКА в чемпионате.

«Торпедо» под руководством Алексея Исакова выиграло второй матч подряд.

11 сентября армейцы сыграют дома с «Трактором», «Торпедо» 12 сентября примет «Ладу».

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
