  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мостовой о 0:2 от Чили: «То, что нас ждет в первое время после возвращения. Одно дело – обыгрывать Бруней, другое – серьезные сборные. И это еще не самый сильный соперник был»
7

Мостовой о 0:2 от Чили: «То, что нас ждет в первое время после возвращения. Одно дело – обыгрывать Бруней, другое – серьезные сборные. И это еще не самый сильный соперник был»

Александр Мостовой о поражении от Чили: это то, что нас ждет после возвращения.

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой оценил игру российской сборной против Чили (0:2) в BetBoom товарищеском матче.

«На самом деле не понимаю, чем многих так удивило поражение сборной России в игре с Чили – я об этом сразу сказал. Это соперник другого уровня. Одно дело – обыгрывать Бруней, другое – серьезные сборные.

Матч с Чили – то, что нас ждет в первое время после возвращения. И это еще не самый сильный соперник был. Понятно, что на официальных матчах и состав будет другой, и настрой.

Но в первое время именно такие результаты и нужно будет ожидать – сборная столько времени была без практики», – сказал Мостовой.

Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?18353 голоса
Он правВалерий Карпин
Зря он бросает «Динамо»Динамо Москва
И зачем вообще соглашался совмещать?Сборная России по футболу
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
logoАлександр Мостовой
logoСборная России по футболу
logoСборная Чили по футболу
logoпремьер-лига Россия
товарищеские матчи (сборные)
logoсборная Брунея
отстранение и возвращение России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Владимир Пономарев: «Карпин ничего не понимает в футболе, не разбирается в игроках, играет роль тренера. И никто ему ничего не может сказать»
вчера, 10:49
Карпин после 0:2 от Чили: «Достойная игра, всем спасибо. Понятно, всегда хочется выигрывать, но такое бывает – злее будем»
16 ноября, 19:44Видео
«Перу и Чили мы раньше даже за команды не считали. Сейчас Чили дерет нашу сборную как сидорову козу. Я бы умер со стыда. Светлых пятен нет». Пономарев о матчах России
16 ноября, 12:23
Мостовой о совмещении Карпина: «Можно и третью команду взять. Все знают, что это неправильно. О совмещении я говорил, когда у нас был персонаж Слуцкий. Мы тогда провалились на Евро»
16 ноября, 08:48
Главные новости
Гвардиола о лучших моментах в «Барселоне»: «Первый титул с 6:2 в гостях у «Реала» и финал ЛЧ в 2011-м»
25 минут назад
Рафинья вернулся в общую группу «Барселоны». Вингер не играет с конца сентября
40 минут назад
Мостовой о работе в штабе «Динамо»: «Без проблем, готов куда угодно. У меня нет бумажки, которая позволит быть главным тренером, а другие идут из клуба в клуб, разваливают команды»
51 минуту назад
Товарищеские матчи. Бразилия играет с Тунисом, Казахстан – с Фарерами, Чили и Перу проводят матч в Сочи, США против Уругвая
56 минут назадLive
Пономарев про Карпина: «Багажа не оставил – только разлад и шатания. Он хочет быть тренером из-за больших денег, но ни черта не понимает в футболе. Наш футбол только приобрел от его ухода»
59 минут назад
Собянин о новом стадионе «Торпедо»: «Будет один из самых лучших в стране. Работы в завершающей стадии»
сегодня, 15:53
«Балтика 0» – новый спонсор клуба «Балтика»: «Очевидное и очень вероятное случилось»
сегодня, 15:43
Лунин опроверг отказ играть за сборную Украины: «Ложь и непрофессионализм журналистов. Кто-то слышал от меня или тренера, что я отказываюсь приезжать? Нет, это невозможно»
сегодня, 15:29
Квалификация ЧМ-2026. Испания примет Турцию, Беларусь – Грецию, Бельгия против Лихтенштейна
сегодня, 15:05
Михаил Дегтярев: «В РПЛ 12,5% воспитанников академий, в Испании – 42%. Клубам проще купить даже посредственного легионера, чем тратить время на своего игрока»
сегодня, 14:56
Ко всем новостям
Последние новости
Пиво вернут на стадионы в 2026-м. Законопроект вскоре внесут на рассмотрение в Госдуму (Иван Карпов)
1 минуту назад
Полянски утвержден главным тренером «Боруссии» Менхенгладбах. Контракт с экс-хавбеком сборной Польши – до 2028 года
12 минут назад
Сборная Норвегии отметила с фанатами выход на ЧМ-2026 в центре Осло. Пришли 50 тысяч человек
24 минуты назадФото
Кубок Манаса. Россия U21 разгромила Кыргызстан U23 со счетом 8:0 и выиграла турнир
сегодня, 15:21
Бельгия – Лихтенштейн. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 15:03
Испания – Турция. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 15:03
«Пари НН» встретится с «Зенитом». Нижегородцам нужна ваша поддержка в матче против петербуржцев!
сегодня, 15:00Реклама
Сенников о главной проблеме российского футбола: «Талантливых игроков стало мало, из топ-5 лиг только Головин и Сафонов в сборную приезжают. Может, конкуренция стала средней»
сегодня, 14:19
Шалимов о конфликте Слишковича и Соболева в «Спартаке»: «Тренер не прав на 200%, поставил свои амбиции выше победы в Кубке. Поговорите с игроком, поймите его – он отблагодарит на поле»
сегодня, 13:52
Робби Фаулер: «Шешко иногда напоминает игрока из академии. Дьокереш лучше подготовлен к АПЛ и понимает, что от него требуется»
сегодня, 13:15