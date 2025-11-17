Мостовой о 0:2 от Чили: «То, что нас ждет в первое время после возвращения. Одно дело – обыгрывать Бруней, другое – серьезные сборные. И это еще не самый сильный соперник был»

Александр Мостовой о поражении от Чили: это то, что нас ждет после возвращения.

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой оценил игру российской сборной против Чили (0:2) в BetBoom товарищеском матче.

«На самом деле не понимаю, чем многих так удивило поражение сборной России в игре с Чили – я об этом сразу сказал. Это соперник другого уровня. Одно дело – обыгрывать Бруней, другое – серьезные сборные.

Матч с Чили – то, что нас ждет в первое время после возвращения. И это еще не самый сильный соперник был. Понятно, что на официальных матчах и состав будет другой, и настрой.

Но в первое время именно такие результаты и нужно будет ожидать – сборная столько времени была без практики», – сказал Мостовой.