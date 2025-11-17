Александр Тарханов: «Карпину нужно выбирать между «Динамо» и сборной России, тяжело совмещать две работы. Результата у клуба нет»

Александр Тарханов: Карпину нужно выбирать между «Динамо» и сборной России.

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов заявил, что Валерию Карпину нужно сделать выбор в пользу одной работы – в сборной России или в московском «Динамо».

«Допускаю, что Карпин уйдет из «Динамо» перед перерывом. Результата у команды нет. Тяжело совмещать две работы.

Когда я был вторым тренером у Романцева в сборной и главным в ЦСКА, для меня это уже было тяжело. Я упустил ситуацию в ЦСКА.

Нужно выбирать между клубом и сборной. Состав у «Динамо» хороший. Сложно оставить команду на две недели и потом снова привыкать к футболистам», – сказал Тарханов.

С лета Карпин совмещает посты в сборной России и московском клубе. Бело-голубые занимают 10-е место после первого круга в Мир РПЛ .

А увольнение Карпина из «Динамо» возможно? Шум из-за результатов и ревности к сборной