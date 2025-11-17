Александр Мостовой: «Карпину можно еще дать пляжную сборную, женскую, какая разница? Почему сейчас поднимают вопрос совмещения? Нужно было, когда Мостовой говорил: как так можно?»

Александр Мостовой: Карпину можно третью команду дать – пляжную сборную, женскую.

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой в штуку предложил дать Валерию Карпину третью команду.

С лета Карпин совмещает посты в «Динамо» и сборной России. Московский клуб после перврого круга идет 10-м в Мир РПЛ , а сборная не выиграла в двух ноябрьских BetBoom товарищеских матчах – 1:1 с Перу и 0:2 от Чили.

– Вредит ли Валерий Карпин российскому футболу совмещением постов в национальной команде и «Динамо»?

– Вот почему сейчас начали это говорить? Нужно было поднимать этот вопрос тогда, когда говорил это Мостовой, в день, когда это было сделано.

Поэтому какой смысл говорить? Какая разница, на двух-трех постах, можно третью команду дать. Какая разница? Можно дать пляжную сборную, женскую, я шучу.

Но, когда новость о назначении пришла, я сразу сказал: как так можно? В такой стране совмещение, – сказал Мостовой.