Сборная Кюрасао готова назначить российского тренера после ухода Адвоката: «Мостовой? Рассмотрим, ха-ха! Он отлично играл в Испании»
Член исполнительного совета Федерации футбола Кюрасао Дэвид Хейкуп допустил назначение российского тренера в национальную команду страны после ухода Дика Адвоката.
16 ноября 78-летний тренер из Нидерландов покинул сборную Кюрасао по семейным обстоятельствам перед решающим матчем североамериканского отбора на ЧМ-2026 против Ямайки.
«Мы рассматриваем разных специалистов на пост главного тренера нашей сборной, в том числе и из России.
На данный момент командой руководит ассистент, но посмотрим, что из этого получится. В последнем матче командой будет руководить он, но поиск нового специалиста ведется.
Пригласить в сборную Кюрасао Александра Мостового? Помню его как футболиста, который отлично играл в Испании. Рассмотрим это, ха-ха! – сказал Хейкуп.
