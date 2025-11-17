  • Спортс
  • Сборная Кюрасао готова назначить российского тренера после ухода Адвоката: «Мостовой? Рассмотрим, ха-ха! Он отлично играл в Испании»
Сборная Кюрасао готова назначить российского тренера после ухода Адвоката: «Мостовой? Рассмотрим, ха-ха! Он отлично играл в Испании»

Сборная Кюрасао может пригласить Мостового на пост тренера.

Член исполнительного совета Федерации футбола Кюрасао Дэвид Хейкуп допустил назначение российского тренера в национальную команду страны после ухода Дика Адвоката.

16 ноября 78-летний тренер из Нидерландов покинул сборную Кюрасао по семейным обстоятельствам перед решающим матчем североамериканского отбора на ЧМ-2026 против Ямайки.

«Мы рассматриваем разных специалистов на пост главного тренера нашей сборной, в том числе и из России.

На данный момент командой руководит ассистент, но посмотрим, что из этого получится. В последнем матче командой будет руководить он, но поиск нового специалиста ведется.

Пригласить в сборную Кюрасао Александра Мостового? Помню его как футболиста, который отлично играл в Испании. Рассмотрим это, ха-ха! – сказал Хейкуп.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sport24
logoДик Адвокат
logoпремьер-лига Россия
logoсборная Кюрасао
logoАлександр Мостовой
logoСборная Ямайки по футболу
logoквалификация ЧМ-2026 Северная Америка
