  Карим Бензема: «Мне почти 38 лет, но физически я в порядке, вижу себя играющим в футбол еще два года. Есть предложения из Европы, но в Саудовской Аравии я счастлив»
Карим Бензема: «Мне почти 38 лет, но физически я в порядке, вижу себя играющим в футбол еще два года. Есть предложения из Европы, но в Саудовской Аравии я счастлив»

Карим Бензема: буду играть в футбол еще два года.

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема заявил, что будет играть в футбол еще два года.

– Вы выиграли практически все в Саудовской Аравии, в «Реале» – все. В Европе вас любят, боготворят...

– Сейчас я счастлив здесь. Меня любят игроки, болельщики, тренер, все, кто здесь работает...

Я смотрю матчи «Реала», смотрю Лигу чемпионов и думаю о разных вещах. Лига чемпионов – это волшебство.

Срок моего контракта здесь подходит к концу [ 30 июня 2026 года], это правда. Я пока не могу сказать, останусь или уйду – это зависит от многих факторов.

В декабре мне исполнится 38 лет. Я вижу себя играющим в футбол еще два года. Физически я в порядке, много работаю и играю регулярно. Я люблю футбол, мне все это нравится. Посмотрим, что случится, что скажет клуб.

Для меня лучше – остаться здесь, но не просто остаться ради того, чтобы остаться на год или два, я так не могу. Уровень футбола в лиге становится все выше и выше. Я здесь уже три года, и лига становится все лучше и лучше.

Да, у меня есть предложения из Европы. Мне нужно все взвесить, сделать мудрый выбор и понять, где я буду чувствовать себя комфортно, не забывая при этом, что мне здесь хорошо, что все меня любят. Но посмотрим, как все будет.

Я не собираюсь уходить из футбола или прекращать выступления на полгода, – сказал бывший форвард «Реала» и сборной Франции Бензема.

Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?18353 голоса
Он правВалерий Карпин
Зря он бросает «Динамо»Динамо Москва
И зачем вообще соглашался совмещать?Сборная России по футболу
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: As
