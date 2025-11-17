  • Спортс
  Рубенс о «Динамо»: «Недавно у меня родились дети, а я их еще не видел – от этого мне очень грустно и сложно. Когда они прилетят в Россию, все наладится»
2

Рубенс о «Динамо»: «Недавно у меня родились дети, а я их еще не видел – от этого мне очень грустно и сложно. Когда они прилетят в Россию, все наладится»

Игрок «Динамо» Рубенс: у меня родились дети, а я их не видел – мне очень грустно.

Бразильский защитник московского «Динамо» Рубенс Диас признался, что грустит из-за разлуки с семьей.

– Ты уже несколько месяцев в России. Полностью адаптировался к жизни здесь? 

– Моя адаптация еще не завершилась, но она проходит хорошо. Главная сложность состоит в том, что моя семья пока не со мной.

Недавно у меня родились дети, а я их еще не видел. От этого мне очень грустно и сложно. Думаю, когда они прилетят в Россию, у меня все наладится, – сказал 24-летний Рубенс.

