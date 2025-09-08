Товарищеский матч. «Спартак» сыграет с «МЛ Витебск» – лидером чемпионата Беларуси
«Спартак» примет «МЛ Витебск» в товарищеском матче.
После 20 матчей «МЛ Витебск» лидирует в чемпионате Беларуси. Красно-белые идут 6-ми в РПЛ после 7 туров.
Товарищеский матч
«Лукойл Арена»
«Спартак» Россия – «МЛ Витебск» Беларусь – 19:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
