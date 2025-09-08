  • Спортс
Товарищеский матч. «Спартак» сыграет с «МЛ Витебск» – лидером чемпионата Беларуси

«Спартак» примет «МЛ Витебск» в товарищеском матче.

После 20 матчей «МЛ Витебск» лидирует в чемпионате Беларуси. Красно-белые идут 6-ми в РПЛ после 7 туров.

Товарищеский матч

«Лукойл Арена»

«Спартак» Россия – «МЛ Витебск» Беларусь – 19:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?6915 голосов
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
результаты
logoвысшая лига Беларусь
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoМЛ Витебск
товарищеские матчи (клубы)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
