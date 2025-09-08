«Ман Сити» и АПЛ достигли соглашения по делу о сделках с ассоциированными сторонами. Клуб не будет оспаривать действующие правила

«Манчестер Сити» и АПЛ достигли договоренности по одному из судебных дел.

В начале лета 2024-го стало известно , что «горожане» подали «беспрецедентный» иск против лиги из-за правил работы со спонсорами – с обвинением в «тирании большинства» и «дискриминации». Клубу удалось добиться успеха, независимая комиссия признала часть правил «незаконными». В ноябре большинство команд лиги проголосовало за внесение ряда поправок в регламент. Однако «Ман Сити » не удовлетворился этим результатом и подал новый иск - клуб счел эти правки «незаконными».

«Премьер-лига и «Манчестер Сити» достигли соглашения в связи с разбирательством в отношении правил Премьер-лиги по сделкам с ассоциированными сторонами (APT), которое клуб инициировал ранее в этом году.

В результате стороны согласились прекратить разбирательство. Это соглашение кладет конец спору между сторонами относительно правил APT. В рамках соглашения «Манчестер Сити» признает, что существующие правила APT являются действительными и обязательными к исполнению.

Было решено, что ни Премьер-лига, ни клуб не будут давать никаких дальнейших комментариев по этому вопросу», – говорится в заявлении клуба.