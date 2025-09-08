Роман Ротенберг о 9-м месте «Динамо» в РПЛ: «Уверен, Карпин сам найдет выход. Я готов прийти на помощь, мы же одна семья «Динамо»! Я всегда помогаю»

Роман Ротенберг заявил, что готов помогать футбольному «Динамо».

После ухода с поста главного тренера СКА Ротенберг вошел в совет директоров хоккейного клуба «Динамо ».

– Как главный тренер команды «Россия 25», можете дать совет главному тренеру сборной России по футболу Валерию Карпину? Его московское «Динамо» идет только 9-м в таблице РПЛ. Он уже попадает под огонь критики. Как выдержать давление?

– Я всегда хочу поддержать своих коллег. Это правда нашей жизни: выигрывает команда, а проигрывает тренер. У победы много отцов, а поражение – сирота. И это наша судьба.

Валерий Карпин был великим игроком. Я всегда следил за его карьерой. Легенда нашей футбольной истории. Я уверен, что Валерий Георгиевич сам найдет выход. Желаю ему удачи.

Я был на матчах футбольного «Динамо». Хочу сказать, что там замечательная атмосфера на трибунах. Проделана огромная работа. Я буду и дальше поддерживать команду. Готов прийти на помощь.

– Вы готовы помочь футбольной франшизе?

– Всегда. Мы же одна семья «Динамо»! Я всегда помогаю.

И еще раз скажу: в поражениях всегда виноват тренер. Он отвечает за то, что команда проигрывает. А к победе причастны все, – сказал первый вице-президент ФХР и тренер «России 25».

