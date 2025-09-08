Потерявший паспорт Ямаль вернулся в Испанию на частном самолете. RFEF связалась с властями Турции для решения проблемы

Потерявший паспорт Ламин Ямаль смог покинуть Турцию.

Ранее стало известно, что вингер «Барселоны» и сборной Испании потерял свой паспорт после выездного матча против сборной Турции в квалификации ЧМ-2026 (6:0).

Журналист Beyaz Futbol Эмир Киличчетинн опубликовал кадры , на которых видно, что Ямаль вернулся в раздевалку, чтобы поискать паспорт, но в итоге покинул стадион без него.

Как пишет Тurkiye Тoday, Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) связалась с властями Турции и полицейским управлением Коньи для решения этого вопроса.

Через несколько часов проблема была решена, и Ямаль смог покинуть Турцию тем же вечером на частном самолете.