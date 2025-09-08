Алонсо – лучший тренер Ла Лиги в августе. С тремя победами «Реала» Хаби обошел Вальверде и Гонсалеса
Хаби Алонсо признан лучшим тренером августа в Ла Лиге.
«Реал» под руководством нового тренера завершил месяц на 1-м месте в турнирной таблице с 9 очками, победив во всех трех матчах.
«Сливочные» обыграли «Осасуну» (1:0), «Овьедо» (3:0) и «Мальорку» (2:1).
Алонсо обошел в финальном голосовании Эрнесто Вальверде («Атлетик») и Маноло Гонсалеса («Эспаньол»).
