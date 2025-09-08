Сперцян, Батраков, Кисляк, Даку, Раков – среди номинантов на приз лучшему игроку июля и августа в РПЛ

Названы претенденты на приз лучшему игроку двух первых месяцев в Мир РПЛ.

На награду по итогам июля и августа претендуют Алексей Батраков , «Локомотив» (7 матчей, 7 голов, 2 голевые передачи); Мирлинд Даку , «Рубин » (7 матчей, 6 голов, 1 голевая передача); Вадим Раков , «Крылья Советов » (7 матчей, 5 голов, 2 голевые передачи); Дмитрий Воробьев, «Локомотив» (6 матчей, 5 голов); Брайан Хиль, «Балтика» (7 матчей, 5 голов); Эдуард Сперцян, «Краснодар» (7 матчей, 4 гола, 8 голевых передач); Матвей Кисляк, ЦСКА (7 матчей, 2 гола, 3 голевые передачи). Обладатель награды будет определен по итогам голосования болельщиков, экспертов РПЛ и экспертов «Матч Премьер».