Сперцян, Батраков, Кисляк, Даку, Раков – среди номинантов на приз лучшему игроку июля и августа в РПЛ
Названы претенденты на приз лучшему игроку двух первых месяцев в Мир РПЛ.
На награду по итогам июля и августа претендуют
Алексей Батраков, «Локомотив» (7 матчей, 7 голов, 2 голевые передачи);
Мирлинд Даку, «Рубин» (7 матчей, 6 голов, 1 голевая передача);
Вадим Раков, «Крылья Советов» (7 матчей, 5 голов, 2 голевые передачи);
Дмитрий Воробьев, «Локомотив» (6 матчей, 5 голов);
Брайан Хиль, «Балтика» (7 матчей, 5 голов);
Эдуард Сперцян, «Краснодар» (7 матчей, 4 гола, 8 голевых передач);
Матвей Кисляк, ЦСКА (7 матчей, 2 гола, 3 голевые передачи).
Обладатель награды будет определен по итогам голосования болельщиков, экспертов РПЛ и экспертов «Матч Премьер».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт РПЛ
