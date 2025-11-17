  • Спортс
  • Приоритет Бабаева – выступление за «Динамо» и продление контракта. Ульви не ведет переговоры с Азербайджаном и хочет играть за Россию (Константин Алексеев)
Приоритет Бабаева – выступление за «Динамо» и продление контракта. Ульви не ведет переговоры с Азербайджаном и хочет играть за Россию (Константин Алексеев)

Ульви Бабаев хочет продлить контракт с «Динамо».

«Карп писал об интересе к Бабаеву от «Спартака», а в Азербайджане – о том, что Ульви ведет переговоры с АФФА о выступлении за сборную Азербайджана.

По моим данным, приоритет Бабаева – выступление за «Динамо» и продление истекающего следующим летом контракта с бело-голубыми.

Ульви в «Динамо» с 10 лет, команда для него родная, в последнее время есть возможность проявлять себя, так что поводов для ухода нет.

Пока, правда, общение идет неспешно, но время активизироваться еще есть. При этом с декабря к 21-летнему игроку действительно смогут обращаться и другие клубы – за полгода до истечения соглашения.

Что касается Азербайджана, то, по моим данным, с АФФА не только нет переговоров, но из этой федерации даже ни разу не выходили на Бабаева.

Ульви мечтает выступать за сборную России, на днях дебютировал за молодежную сборную, успел сделать дубль», – написал шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев.

В 7 матчах сезона РПЛ на счету футболиста 1 гол. В 4 играх Фонбет Кубка России Бабаев забил 4 мяча, в том числе сделал хет-трик в матче с «Крыльями Советов» (4:0).

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Константина Алексеева
