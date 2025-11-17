  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дмитрий Губерниев: «Спартаку» надо выплатить компенсацию и забрать Талалаева – он лучший. Еще один радикальный шаг – позвать Царя»
59

Дмитрий Губерниев: «Спартаку» надо выплатить компенсацию и забрать Талалаева – он лучший. Еще один радикальный шаг – позвать Царя»

Дмитрий Губерниев: «Спартаку» нужно забрать Андрея Талалаева.

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев предложил «Спартаку» обратиться к главному тренеру «Балтики» Андрею Талалаеву после отставки Деяна Станковича.

– Какой тренер сейчас подойдет «Спартаку»?

– Надо договориться с Калининградом, выплатить компенсацию и забрать Талалаева. Он лучший сейчас.

– На иностранца делать ставку не стоит?

– Смотря на какого.

Если на мексиканца дона Альберто Сальватьерра и его сына Луиса Альберто Сальватьерра (герои мексиканского телесериала «Богатые тоже плачут» – Спортс’‘), которые подняли из руин футбольный клуб «Рабыня Изаура» (популярный бразильский телесериал – Спортс’‘) и привели ее к вселенским титулам – это одна история.

Но, боюсь, позовут опять черти кого. Поэтому либо Луис Альберто Сальватьерра, либо Талалаев.

Но можно сделать еще один радикальный шаг – позвать Царя. Хуже точно не будет.

Конечно, не Михаила Романова, не Бориса Годунова, но Александра Мостового. Но народ в руководстве «Спартака» безмолвствует, – сказал Дмитрий Губерниев.

Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?18354 голоса
Он правВалерий Карпин
Зря он бросает «Динамо»Динамо Москва
И зачем вообще соглашался совмещать?Сборная России по футболу
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
logoДмитрий Губерниев
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoАндрей Талалаев
logoАлександр Мостовой
logoМатч ТВ
logoБалтика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Челестини выглядит сильнее Карпина. Есть иностранцы, которые знают свой маневр, а есть Станкович, который начал входить как штопор в пробку и не смог выйти». Губерниев о тренерах
16 ноября, 12:35
Губерниев о «Спартаке»: «У них ума не хватит договориться с «Балтикой» и поставить Талалаева. Команду возглавит дон Альберто Сальватьерра, его сын или архитектор Мендисабаль»
14 ноября, 12:27
Главные новости
Гвардиола о лучших моментах в «Барселоне»: «Первый титул с 6:2 в гостях у «Реала» и финал ЛЧ в 2011-м»
26 минут назад
Рафинья вернулся в общую группу «Барселоны». Вингер не играет с конца сентября
41 минуту назад
Мостовой о работе в штабе «Динамо»: «Без проблем, готов куда угодно. У меня нет бумажки, которая позволит быть главным тренером, а другие идут из клуба в клуб, разваливают команды»
52 минуты назад
Товарищеские матчи. Бразилия играет с Тунисом, Казахстан – с Фарерами, Чили и Перу проводят матч в Сочи, США против Уругвая
57 минут назадLive
Пономарев про Карпина: «Багажа не оставил – только разлад и шатания. Он хочет быть тренером из-за больших денег, но ни черта не понимает в футболе. Наш футбол только приобрел от его ухода»
сегодня, 16:12
Собянин о новом стадионе «Торпедо»: «Будет один из самых лучших в стране. Работы в завершающей стадии»
сегодня, 15:53
«Балтика 0» – новый спонсор клуба «Балтика»: «Очевидное и очень вероятное случилось»
сегодня, 15:43
Лунин опроверг отказ играть за сборную Украины: «Ложь и непрофессионализм журналистов. Кто-то слышал от меня или тренера, что я отказываюсь приезжать? Нет, это невозможно»
сегодня, 15:29
Квалификация ЧМ-2026. Испания примет Турцию, Беларусь – Грецию, Бельгия против Лихтенштейна
сегодня, 15:05
Михаил Дегтярев: «В РПЛ 12,5% воспитанников академий, в Испании – 42%. Клубам проще купить даже посредственного легионера, чем тратить время на своего игрока»
сегодня, 14:56
Ко всем новостям
Последние новости
Пиво вернут на стадионы в 2026-м. Законопроект вскоре внесут на рассмотрение в Госдуму (Иван Карпов)
2 минуты назад
Полянски утвержден главным тренером «Боруссии» Менхенгладбах. Контракт с экс-хавбеком сборной Польши – до 2028 года
13 минут назад
Сборная Норвегии отметила с фанатами выход на ЧМ-2026 в центре Осло. Пришли 50 тысяч человек
25 минут назадФото
Кубок Манаса. Россия U21 разгромила Кыргызстан U23 со счетом 8:0 и выиграла турнир
сегодня, 15:21
Бельгия – Лихтенштейн. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 15:03
Испания – Турция. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 15:03
«Пари НН» встретится с «Зенитом». Нижегородцам нужна ваша поддержка в матче против петербуржцев!
сегодня, 15:00Реклама
Сенников о главной проблеме российского футбола: «Талантливых игроков стало мало, из топ-5 лиг только Головин и Сафонов в сборную приезжают. Может, конкуренция стала средней»
сегодня, 14:19
Шалимов о конфликте Слишковича и Соболева в «Спартаке»: «Тренер не прав на 200%, поставил свои амбиции выше победы в Кубке. Поговорите с игроком, поймите его – он отблагодарит на поле»
сегодня, 13:52
Робби Фаулер: «Шешко иногда напоминает игрока из академии. Дьокереш лучше подготовлен к АПЛ и понимает, что от него требуется»
сегодня, 13:15