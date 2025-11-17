Дмитрий Губерниев: «Спартаку» надо выплатить компенсацию и забрать Талалаева – он лучший. Еще один радикальный шаг – позвать Царя»

Дмитрий Губерниев: «Спартаку» нужно забрать Андрея Талалаева.

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев предложил «Спартаку » обратиться к главному тренеру «Балтики» Андрею Талалаеву после отставки Деяна Станковича.

– Какой тренер сейчас подойдет «Спартаку»?

– Надо договориться с Калининградом, выплатить компенсацию и забрать Талалаева. Он лучший сейчас.

– На иностранца делать ставку не стоит?

– Смотря на какого.

Если на мексиканца дона Альберто Сальватьерра и его сына Луиса Альберто Сальватьерра (герои мексиканского телесериала «Богатые тоже плачут» – Спортс’‘), которые подняли из руин футбольный клуб «Рабыня Изаура» (популярный бразильский телесериал – Спортс’‘) и привели ее к вселенским титулам – это одна история.

Но, боюсь, позовут опять черти кого. Поэтому либо Луис Альберто Сальватьерра, либо Талалаев.

Но можно сделать еще один радикальный шаг – позвать Царя. Хуже точно не будет.

Конечно, не Михаила Романова, не Бориса Годунова, но Александра Мостового. Но народ в руководстве «Спартака» безмолвствует, – сказал Дмитрий Губерниев.