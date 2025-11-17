Дмитрий Губерниев: «Спартаку» надо выплатить компенсацию и забрать Талалаева – он лучший. Еще один радикальный шаг – позвать Царя»
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев предложил «Спартаку» обратиться к главному тренеру «Балтики» Андрею Талалаеву после отставки Деяна Станковича.
– Какой тренер сейчас подойдет «Спартаку»?
– Надо договориться с Калининградом, выплатить компенсацию и забрать Талалаева. Он лучший сейчас.
– На иностранца делать ставку не стоит?
– Смотря на какого.
Если на мексиканца дона Альберто Сальватьерра и его сына Луиса Альберто Сальватьерра (герои мексиканского телесериала «Богатые тоже плачут» – Спортс’‘), которые подняли из руин футбольный клуб «Рабыня Изаура» (популярный бразильский телесериал – Спортс’‘) и привели ее к вселенским титулам – это одна история.
Но, боюсь, позовут опять черти кого. Поэтому либо Луис Альберто Сальватьерра, либо Талалаев.
Но можно сделать еще один радикальный шаг – позвать Царя. Хуже точно не будет.
Конечно, не Михаила Романова, не Бориса Годунова, но Александра Мостового. Но народ в руководстве «Спартака» безмолвствует, – сказал Дмитрий Губерниев.