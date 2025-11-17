Семшов о тренере для «Спартака»: «Тихонов, Аленичев, Парфенов, Юран, Шалимов, Черчесов. Выступаю за российских специалистов, знающих ауру команды, игравших за нее»

Игорь Семшов: выступаю за российских тренеров в «Спартаке».

Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов ответил на вопрос о том, кого хотел бы видеть во главе «Спартака ».

Ранее красно-белые уволили Деяна Станковича.

«Я выступаю за наших, российских специалистов.

За тех, которые знают, что такое «Спартак». Знают ауру команды. И тех, кто выступал за команду: Тихонов , Аленичев , Парфенов , Юран , Шалимов, Черчесов», – сказал Игорь Семшов.