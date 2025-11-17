Семшов о тренере для «Спартака»: «Тихонов, Аленичев, Парфенов, Юран, Шалимов, Черчесов. Выступаю за российских специалистов, знающих ауру команды, игравших за нее»
Игорь Семшов: выступаю за российских тренеров в «Спартаке».
Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов ответил на вопрос о том, кого хотел бы видеть во главе «Спартака».
Ранее красно-белые уволили Деяна Станковича.
«Я выступаю за наших, российских специалистов.
За тех, которые знают, что такое «Спартак». Знают ауру команды. И тех, кто выступал за команду: Тихонов, Аленичев, Парфенов, Юран, Шалимов, Черчесов», – сказал Игорь Семшов.
Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?18353 голоса
Он прав
Зря он бросает «Динамо»
И зачем вообще соглашался совмещать?
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости