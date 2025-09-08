Игроки «Уфы» начали пить кумыс всей командой: «После гола Чимези все увидели, какие чудеса творит напиток! Будем его активно употреблять – мы верим, что это принесет результат»

В «Уфе» заявили, что употребление кумыса повышает результативность футболистов.

Поводом послужила история с вингером Уильямсом Чимези, который долго не мог отличиться. После того, как нигериец выпил кисломолочный напиток, он начал забивать.

«Остальные игроки увидели, какие чудеса творит кумыс. Теперь мы будем пить его всей командой.

Все игроки начали активно его потреблять перед матчами после гола Чимези !

Мы верим, что это принесет результат, вы все правильно понимаете», – сказал генеральный директор «Уфы » Марат Шмаков.

Клуб набрал 9 очков в 9 матчах и сейчас занимает 11-е место в таблице Pari Первой лиги.