Тунис вышел на ЧМ в 3-й раз подряд – после победы над Экваториальной Гвинеей

Сборная Туниса досрочно вышла на ЧМ-2026.

Тунисская команда обыграла сборную Экваториальной Гвинеи (1:0) в африканском отборе на чемпионат мира и лидирует в группе H с 22 очками после 8 матчей. У сборной Намибии , идущей на 2-м месте, 12 баллов.

Сборная Туниса пробилась на чемпионат мира в третий раз подряд.

Предстоящий турнир станет для команды 7-м в истории – при этом тунисцам ни разу не удавалось выйти из группы.