Тунис вышел на ЧМ в 3-й раз подряд – после победы над Экваториальной Гвинеей
Сборная Туниса досрочно вышла на ЧМ-2026.
Тунисская команда обыграла сборную Экваториальной Гвинеи (1:0) в африканском отборе на чемпионат мира и лидирует в группе H с 22 очками после 8 матчей. У сборной Намибии, идущей на 2-м месте, 12 баллов.
Сборная Туниса пробилась на чемпионат мира в третий раз подряд.
Предстоящий турнир станет для команды 7-м в истории – при этом тунисцам ни разу не удавалось выйти из группы.
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: страница чемпионата мира в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости