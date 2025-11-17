  • Спортс
  • Гурцкая про Карпина и «Динамо»: «Если отставка состоится, то по его инициативе. Новый год он может встретить уже с одной должностью – если на двух стульях не усидеть, надо спасать один»
Гурцкая про Карпина и «Динамо»: «Если отставка состоится, то по его инициативе. Новый год он может встретить уже с одной должностью – если на двух стульях не усидеть, надо спасать один»

Тимур Гурцкая: если отставка Карпина в «Динамо» состоится, то по его инициативе.

Агент Тимур Гурцкая заявил, что Валерий Карпин сам может уйти в отставку с поста главного тренера «Динамо».

С лета Карпин совмещает посты в сборной России и московском клубе. Бело-голубые занимают 10-е место после первого круга в Мир РПЛ.

– На прошлой неделе могла состояться отставка Карпина из «Динамо». Скорее всего, по его инициативе. «Динамо» его не трогает, так что если отставка состоится, то по его инициативе.

– По какой причине?

– Их несколько. Новый год Карпин может встретить уже с одной должностью.

– Зачем ему уходить самому?

– Может произойти ситуация, когда ты на двух стульях не усидишь. И надо спасать один из стульев.

Если через какое-то время он сам поймет, что не может быть с этой командой в пятерке, он может попросить клуб [об отставке].

– Почему он еще не ушел?

– Пока не могу сказать, – сказал в шоу «Это футбол, брат!» агент Гурцкая.

А увольнение Карпина из «Динамо» возможно? Шум из-за результатов и ревности к сборной

Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?18351 голос
Он правВалерий Карпин
Зря он бросает «Динамо»Динамо Москва
И зачем вообще соглашался совмещать?Сборная России по футболу
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Это футбол, брат!»
