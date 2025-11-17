Гаджиев о Fan ID: «Пусть вводят везде. Раз такие требования, почему они должны касаться только футбола?»
Гаджи Гаджиев о Fan ID: пусть вводят везде, а не только в футболе.
Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поддержал возможное введение Fan ID в других видах спорта.
«Пусть вводят везде, потому что раз есть такие требования, то почему они должны касаться только футбола», – сказал бывший тренер российских клубов.
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что применение паспорта болельщика в первую очередь будет расширяться в футболе и на спортивных соревнованиях с большим числом зрителей.
Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?18346 голосов
Он прав
Зря он бросает «Динамо»
И зачем вообще соглашался совмещать?
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Metaratings.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости