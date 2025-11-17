Гаджиев о Fan ID: «Пусть вводят везде. Раз такие требования, почему они должны касаться только футбола?»

Гаджи Гаджиев о Fan ID: пусть вводят везде, а не только в футболе.

Президент махачкалинского «Динамо » Гаджи Гаджиев поддержал возможное введение Fan ID в других видах спорта.

«Пусть вводят везде, потому что раз есть такие требования, то почему они должны касаться только футбола», – сказал бывший тренер российских клубов.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что применение паспорта болельщика в первую очередь будет расширяться в футболе и на спортивных соревнованиях с большим числом зрителей.