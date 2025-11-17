  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гаджиев о Fan ID: «Пусть вводят везде. Раз такие требования, почему они должны касаться только футбола?»
89

Гаджиев о Fan ID: «Пусть вводят везде. Раз такие требования, почему они должны касаться только футбола?»

Гаджи Гаджиев о Fan ID: пусть вводят везде, а не только в футболе.

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поддержал возможное введение Fan ID в других видах спорта.

«Пусть вводят везде, потому что раз есть такие требования, то почему они должны касаться только футбола», – сказал бывший тренер российских клубов.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что применение паспорта болельщика в первую очередь будет расширяться в футболе и на спортивных соревнованиях с большим числом зрителей.

Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?18346 голосов
Он правВалерий Карпин
Зря он бросает «Динамо»Динамо Москва
И зачем вообще соглашался совмещать?Сборная России по футболу
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Metaratings.ru
Fan ID
logoГаджи Муслимович Гаджиев
logoДинамо Махачкала
logoКХЛ
logoпремьер-лига Россия
logoЕдиная лига ВТБ
болельщики
болельщики
болельщики
logoМихаил Дегтярев
Министерство спорта России
болельщики
болельщики
Политика
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дмитрий Пятибратов: «Пора перестать обсуждать существование Fan ID и жить по правилам. Но почему он только на футболе? Выглядит как дискриминация вида спорта. Либо везде, либо нигде»
16 ноября, 12:32
Шикунов о Fan ID: «Почему на футболе есть, а на хоккее – нет? Если ввели, то введите везде. Решение уже принято, ни наше, ни фанатское, ни журналистское нытье не помогает»
14 ноября, 18:05
Депутат Журова о расширении Fan ID на другие виды спорта: «Почему-то все думают, что это для тотального контроля. Может, Министерство хочет вести статистику посещений соревнований»
14 ноября, 08:57
Жулин о Fan ID: «На футболе это нужная инициатива. Во всех остальных видах спорта цивилизованные люди цивилизованно смотрят соревнования»
12 ноября, 12:47
Генсек РФС Митрофанов: «Fan ID – удобная система, позволяющая за секунду получить билет, исключает спекуляции. Никто фанатов со стадионов не убирал, посещаемость растет»
12 ноября, 09:04
Главные новости
Гвардиола о лучших моментах в «Барселоне»: «Первый титул с 6:2 в гостях у «Реала» и финал ЛЧ в 2011-м»
24 минуты назад
Рафинья вернулся в общую группу «Барселоны». Вингер не играет с конца сентября
39 минут назад
Мостовой о работе в штабе «Динамо»: «Без проблем, готов куда угодно. У меня нет бумажки, которая позволит быть главным тренером, а другие идут из клуба в клуб, разваливают команды»
50 минут назад
Товарищеские матчи. Бразилия играет с Тунисом, Казахстан – с Фарерами, Чили и Перу проводят матч в Сочи, США против Уругвая
55 минут назадLive
Пономарев про Карпина: «Багажа не оставил – только разлад и шатания. Он хочет быть тренером из-за больших денег, но ни черта не понимает в футболе. Наш футбол только приобрел от его ухода»
58 минут назад
Собянин о новом стадионе «Торпедо»: «Будет один из самых лучших в стране. Работы в завершающей стадии»
сегодня, 15:53
«Балтика 0» – новый спонсор клуба «Балтика»: «Очевидное и очень вероятное случилось»
сегодня, 15:43
Лунин опроверг отказ играть за сборную Украины: «Ложь и непрофессионализм журналистов. Кто-то слышал от меня или тренера, что я отказываюсь приезжать? Нет, это невозможно»
сегодня, 15:29
Квалификация ЧМ-2026. Испания примет Турцию, Беларусь – Грецию, Бельгия против Лихтенштейна
сегодня, 15:05
Михаил Дегтярев: «В РПЛ 12,5% воспитанников академий, в Испании – 42%. Клубам проще купить даже посредственного легионера, чем тратить время на своего игрока»
сегодня, 14:56
Ко всем новостям
Последние новости
Пиво вернут на стадионы в 2026-м. Законопроект вскоре внесут на рассмотрение в Госдуму (Иван Карпов)
43 секунды назад
Полянски утвержден главным тренером «Боруссии» Менхенгладбах. Контракт с экс-хавбеком сборной Польши – до 2028 года
11 минут назад
Сборная Норвегии отметила с фанатами выход на ЧМ-2026 в центре Осло. Пришли 50 тысяч человек
23 минуты назадФото
Кубок Манаса. Россия U21 разгромила Кыргызстан U23 со счетом 8:0 и выиграла турнир
сегодня, 15:21
Бельгия – Лихтенштейн. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 15:03
Испания – Турция. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 15:03
«Пари НН» встретится с «Зенитом». Нижегородцам нужна ваша поддержка в матче против петербуржцев!
сегодня, 15:00Реклама
Сенников о главной проблеме российского футбола: «Талантливых игроков стало мало, из топ-5 лиг только Головин и Сафонов в сборную приезжают. Может, конкуренция стала средней»
сегодня, 14:19
Шалимов о конфликте Слишковича и Соболева в «Спартаке»: «Тренер не прав на 200%, поставил свои амбиции выше победы в Кубке. Поговорите с игроком, поймите его – он отблагодарит на поле»
сегодня, 13:52
Робби Фаулер: «Шешко иногда напоминает игрока из академии. Дьокереш лучше подготовлен к АПЛ и понимает, что от него требуется»
сегодня, 13:15