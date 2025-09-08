  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Бландиси из СКА показал неприличный жест в адрес скамейки «Торпедо» и был удален до конца матча. Это его 1-я игра в КХЛ
Фото
21

Бландиси из СКА показал неприличный жест в адрес скамейки «Торпедо» и был удален до конца матча. Это его 1-я игра в КХЛ

Нападающий СКА Джозеф Бландиси удален до конца матча за неприличный жест.

Канадский форвард не доиграл до конца матч против «Торпедо». Это его первая игра в Фонбет Чемпионате КХЛ.

На 18-й минуте Джозеф Бландиси показал неприличный жест в адрес скамейки соперника.

За свои действия он получил дисциплинарный штраф до конца матча.

СКА также был наказан 2-минутным штрафом за нарушение численного состава, так как Бландиси не сменился и на площадке оказалось 6 полевых игроков клуба из Петербурга. 

Скриншот: text.khl.ru

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
logoСКА
logoКХЛ
logoДжозеф Бландиси
фото
logoТорпедо
судьи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Владимир Плющев: «Ларионов был значимым игроком, но это не говорит, что он занимает какое-то место в тренерском рейтинге. У СКА будет сложный сезон, слишком много хоккеистов покинуло команду»
4сегодня, 15:58
Плешков будет защищать ворота СКА в игре с «Торпедо». Пропустивший 6 голов от «Шанхая» Иванов не попал в заявку
1сегодня, 15:45
«Хозяева не проиграют этот матч в основное время». Прогноз Артема Серикова на «Торпедо» – СКА
сегодня, 14:02
Главные новости
Разин о 2:3 от «Салавата»: «Глупое поражение. Черный сглаз, мне нельзя хвалить хоккеистов. Много брака в завершении, в передачах. Не понравилось количество удалений»
11 минут назад
Ги Буше об 1:2 от «Ак Барса»: «На старте матча мы неплохо действовали, но как только они забросили, занервничали и начали торопиться. Это сыграло злую шутку»
224 минуты назад
Козлов о 3:2 с «Металлургом»: «Полезно было выиграть у них в плане уверенности, ребята поняли, что нужно бороться до конца. Была самоотдача и вера друг в друга – это стало ключевым»
335 минут назад
Разин о том, что Толчинский не играл против «Салавата»: «Он пока не вписывается в наши тактические действия. Дали посмотреть ему хоккей сверху»
744 минуты назад
КХЛ. СКА в гостях у «Торпедо», «Шанхай» играет с «Адмиралом», «Лада» победила «Автомобилист», «Металлург» уступил «Салавату», «Авангард» проиграл «Ак Барсу»
25454 минуты назадLive
Роман Ротенберг: «Овечкин взрывной, скоростной, возраст – это только цифра в паспорте. Если бросить вызов – забросить 50 шайб за сезон – Саша сможет покорить эту высоту»
8сегодня, 16:57
Якупов о легионерах «Авангарда»: «В баню их сводили, попарили с березовыми веничками. Они даже не знали, что это такое – в Северной Америке нет такой традиции»
3сегодня, 16:39
«Авангард» начал сезон с поражения от «Ак Барса» – 1:2. Бердин сделал 35 сэйвов, Денисенко забил 1-й гол за казанцев
4сегодня, 16:16
Роман Ротенберг: «Доннарумма – великий вратарь, лидер мирового футбола. С большим уважением отношусь ко всем голкиперам. Им всегда непросто»
32сегодня, 15:17
Агент Ливо об отстранении игрока: «Поверьте, была веская причина не приезжать на церемонию КХЛ. Он уважает лигу и благодарен, что его признали MVP»
7сегодня, 14:29
Ко всем новостям
Последние новости
Гатиятулин о 2:1 с «Авангардом»: «Игра получилась примерно равная, важно было поймать стабильность от смены к смене. Продолжим отрабатывать моменты, которые нужно улучшить»
2сегодня, 17:17
Денисенко о 2:1 с «Авангардом»: «Победили за счет самоотверженности и веры друг в друга. Бердин чуть ли не на голове стоял, вся команда билась»
сегодня, 16:49
Коростелев о дебюте за «Спартак»: «Для первой игры нормально. Пока привыкаю к требованиям, партнерам. Через работу будем двигаться дальше»
сегодня, 16:26
Владимир Плющев: «Ларионов был значимым игроком, но это не говорит, что он занимает какое-то место в тренерском рейтинге. У СКА будет сложный сезон, слишком много хоккеистов покинуло команду»
4сегодня, 15:58
Плешков будет защищать ворота СКА в игре с «Торпедо». Пропустивший 6 голов от «Шанхая» Иванов не попал в заявку
1сегодня, 15:45
Нарделла об игре в КХЛ: «Новый опыт для меня. Уверен, что еще испытаю много нового в лиге. Я очень рад этому»
сегодня, 15:33
Крайдер о Юрове: «Он заявил, что я говорю по-русски как двухлетний ребенок. Неплохая шутка, принято»
1сегодня, 14:57
Уилер стал консультантом по хоккейным операциям в «Рейнджерс». В июле форвард завершил игровую карьеру
2сегодня, 14:44
«Хозяева не проиграют этот матч в основное время». Прогноз Артема Серикова на «Торпедо» – СКА
сегодня, 14:02
Дементьев об отстранении Ливо: «Нужен противовес, чтобы интересы хоккеистов были представлены. В НХЛ – это ассоциация игроков»
1сегодня, 13:47