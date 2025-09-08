Бландиси из СКА показал неприличный жест в адрес скамейки «Торпедо» и был удален до конца матча. Это его 1-я игра в КХЛ
Нападающий СКА Джозеф Бландиси удален до конца матча за неприличный жест.
Канадский форвард не доиграл до конца матч против «Торпедо». Это его первая игра в Фонбет Чемпионате КХЛ.
На 18-й минуте Джозеф Бландиси показал неприличный жест в адрес скамейки соперника.
За свои действия он получил дисциплинарный штраф до конца матча.
СКА также был наказан 2-минутным штрафом за нарушение численного состава, так как Бландиси не сменился и на площадке оказалось 6 полевых игроков клуба из Петербурга.
