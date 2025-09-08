«Если бы в России было 100 Абрамовичей, она была бы другой страной. У нас знают только небылицы – про украл, а не сколько он сделал для РФ». Экс-губернатор Омской области Полежаев о бизнесмене

Экс-губернатор Омской области высоко оценивает деятельность Романа Абрамовича.

– А чем хорош Абрамович?

– Ну, как я вам могу объяснить… Меня часто спрашивают, я говорю: «Если бы в России было 100 Абрамовичей – Россия была бы совсем другой страной».

Почему о нем больше всех говорят, чем о каких-либо других олигархах? Это очень одаренный человек. Как вам еще объяснить?

– У вас сохранилось личное общение?

– Безусловно. Это очень интересный человек. В России его не знают, конечно – кроме вот этих мифов, баек и небылиц, которые пресса создала, чуть ли не всю Россию он украл. Столько, сколько он сделал для России, особенно сейчас… – сказал Леонид Полежаев в интервью Спортсу’‘.

«Это предательство! Снесли память о Романе Абрамовиче». Разгромное интервью бывшего омского губернатора Полежаева