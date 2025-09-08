Ливо отстранен на 2 игры за пропуск церемонии закрытия сезона-2024/25. Форвард «Трактора» не сыграет со СКА и «Нефтехимиком»

Нападающий «Трактора» Джош Ливо отстранен на две игры.

Игрок пропустил церемонию закрытия минувшего сезона и был за это дисквалифицирован. Ливо подал иск с просьбой пересмотреть решение, но дисциплинарный комитет КХЛ оставил его в силе.

Отстранение вступает в силу с сегодняшнего дня. Таким образом, нападающий пропустит матчи с «Нефтехимиком » (9 сентября) и СКА (11 сентября).

В текущем Фонбет чемпионате КХЛ Ливо провел за «Трактор » 2 матча и набрал 4 (1+3) очка.

