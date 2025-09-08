Встреча Минспорта и клубов РПЛ для обсуждения лимита и потолка зарплат перенесена из-за графика министра Дегтярева: «Вопрос «не горит»

Встреча представителей РПЛ и Минспорта по обсуждению лимита перенесена.

Министерство спорта РФ перенесло запланированную на 9 сентября встречу с представителями российского футбола, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Премьер-лигу.

Планировалось, что на ней будут обсуждены вопросы изменения лимита и потолка зарплат.

Уточняется, что встреча была перенесена в связи с графиком министра спорта Михаила Дегтярева, информирует «Спорт-Экспресс».

«Минспорт разослал циркуляр руководству РФС, РПЛ и клубов Премьер‑лиги о том, что встреча, запланированная по графику министра в «окне» между поездкой в Пекин, на ВЭФ (Восточный экономический форум – Спортс’‘) и открытием Спортивных игр святого благоверного князя Александра Невского, переносится из‑за дополнения рядом важных международных встреч.

Изменение лимита на легионеров запланировано только с 2026 года, и обсуждение этого вопроса «не горит». В ближайшее время всех участников встречи пригласят в Минспорт на новую дату», – сообщил «Матч ТВ» источник в Минспорте.