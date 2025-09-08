Раков о лимите: «Я буду только рад, если ужесточат. В РПЛ раскроется еще больше российских талантов, мы покажем себя»

Вадим Раков поддержал ужесточение лимита на легионеров в Мир РПЛ.

– Как ты относишься к ужесточению лимита? Сейчас он у нас мягкий, но за это время раскрылось много талантливой молодежи.

– Если лимит ужесточат, то я буду только рад.

У нас в чемпионате раскроется еще больше российских талантов. Они и сейчас есть, но их будет еще больше.

Молодые ребята покажут себя, и мы в том числе, – сказал 20-летний полузащитник «Локомотива », выступающий за «Крылья Советов » на правах аренды.

«Дискуссий быть не может». Лимит на легионеров в РПЛ ужесточат – план утвержден