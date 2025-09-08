Раков о лимите: «Я буду только рад, если ужесточат. В РПЛ раскроется еще больше российских талантов, мы покажем себя»
Вадим Раков поддержал ужесточение лимита на легионеров в Мир РПЛ.
– Как ты относишься к ужесточению лимита? Сейчас он у нас мягкий, но за это время раскрылось много талантливой молодежи.
– Если лимит ужесточат, то я буду только рад.
У нас в чемпионате раскроется еще больше российских талантов. Они и сейчас есть, но их будет еще больше.
Молодые ребята покажут себя, и мы в том числе, – сказал 20-летний полузащитник «Локомотива», выступающий за «Крылья Советов» на правах аренды.
«Дискуссий быть не может». Лимит на легионеров в РПЛ ужесточат – план утвержден
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости