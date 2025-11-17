  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сенников о пиве на стадионах: «Люди будут пить в меру, учитывая Fan ID. На ЧМ-2018 продавали – не видел никаких проблем»
Сенников о пиве на стадионах: «Люди будут пить в меру, учитывая Fan ID. На ЧМ-2018 продавали – не видел никаких проблем»

Сенников о пиве на стадионах: с Fan ID люди будут пить в меру.

Бывший защитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников уверен, что люди не будут злоупотреблять пивом в случае возвращения напитка на стадионы.

«С возвращением пива на стадионы мало что изменится. Это принесет прибыль и доход российскому футболу.

Я был зрителем на ЧМ-2018, когда пиво продавали. Не видел никаких проблем на стадионе. Люди будут пить в меру, учитывая Fan ID», – сказал Сенников.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Metaratings.ru
