Сенников о пиве на стадионах: «Люди будут пить в меру, учитывая Fan ID. На ЧМ-2018 продавали – не видел никаких проблем»
Сенников о пиве на стадионах: с Fan ID люди будут пить в меру.
Бывший защитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников уверен, что люди не будут злоупотреблять пивом в случае возвращения напитка на стадионы.
«С возвращением пива на стадионы мало что изменится. Это принесет прибыль и доход российскому футболу.
Я был зрителем на ЧМ-2018, когда пиво продавали. Не видел никаких проблем на стадионе. Люди будут пить в меру, учитывая Fan ID», – сказал Сенников.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Metaratings.ru
