57

«У нас только один царь – Мостовой. Его надо назначать вместо Карпина в сборную России. Он уникальный и как тренер, и как игрок». Плющенко об Александре

Евгений Плющенко хочет, чтобы Александр Мостовой возглавил сборную России.

«У нас есть только один царь – Александр Мостовой. Я считаю, его обязательно надо назначать на главную позицию в сборную России вместо Карпина. А почему нет? Было бы намного интереснее, и он готов к этому.

Саша – уникальный и как тренер, и как игрок. Надо дать ему возможность двигать наш футбол вперед», – сказал двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию.

Напомним, что ранее команда «Союз чемпионов», в составе которой выступал Плющенко, стала чемпионом Winline Уличного Футбола. Это первый трофей для Мостового в качестве главного тренера.

Плющенко о том, кто из футболистов мог бы стать фигуристом: «Однозначно Глушаков. Подвижный, резкий, тоненький, хорошо сложен для катания»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
