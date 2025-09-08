Квалификация ЧМ-2026. Италия сыграет с Израилем, Хорватия примет Черногорию, Беларусь против Шотландии

В Европе пройдут матчи 6-го тура квалификации ЧМ-2026.

Сборная Италии сыграет в Венгрии с Израилем, Хорватия примет Черногорию, Беларусь встретится в Венгрии с Шотландией.

Квалификация ЧМ-2026

Европа

6-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

