Квалификация ЧМ-2026. Италия сыграет с Израилем, Хорватия примет Черногорию, Беларусь против Шотландии
В Европе пройдут матчи 6-го тура квалификации ЧМ-2026.
Сборная Италии сыграет в Венгрии с Израилем, Хорватия примет Черногорию, Беларусь встретится в Венгрии с Шотландией.
Европа
6-й тур
8 сентября 18:45, стадион Фадиля Вокрри
8 сентября 18:45, Надьэрдеи
8 сентября 18:45, Максимир
Не начался
8 сентября 18:45, Европа Пойнт
Не начался
8 сентября 18:45, Георгиос Караискакис
8 сентября 18:45, ZTE-Арена
8 сентября 18:45, Санкт-Якоб Парк
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
