  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Квалификация ЧМ-2026. Италия сыграет с Израилем, Хорватия примет Черногорию, Беларусь против Шотландии
3

Квалификация ЧМ-2026. Италия сыграет с Израилем, Хорватия примет Черногорию, Беларусь против Шотландии

В Европе пройдут матчи 6-го тура квалификации ЧМ-2026.

Сборная Италии сыграет в Венгрии с Израилем, Хорватия примет Черногорию, Беларусь встретится в Венгрии с Шотландией.

Квалификация ЧМ-2026

Европа

6-й тур

Квалификация ЧМ. 6 тур
8 сентября 18:45, Надьэрдеи
Израиль
Не начался
Италия
Квалификация ЧМ. 6 тур
8 сентября 18:45, ZTE-Арена
Беларусь
Не начался
Шотландия

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы отбора ЧМ-2026

Статистика отбора ЧМ-2026

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?6939 голосов
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
результаты
logoсборная Израиля по футболу
logoСборная Швеции по футболу
logoСборная Хорватии по футболу
logoСборная Италии по футболу
logoсборная Фарерских островов по футболу
logoКвалификация ЧМ
logoсборная Черногории по футболу
logoсборная Косово по футболу
logoсборная Гибралтара по футболу
logoСборная Словении по футболу
logoСборная Швейцарии по футболу
logoСборная Дании по футболу
logoсборная Беларуси по футболу
logoСборная Шотландии по футболу
logoсборная Греции по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Россия разгромила Катар, Алькарас – чемпион US Open, Испания и Бельгия забили по 6 голов в отборе ЧМ, «Макларен» приказал Пиастри пропустить Норриса, Грузия в 1/4 Евробаскета и другие новости
529 минут назад
Сильянов об уровне сборной России: «Без чемпионата мира, Евро тяжело сказать. Надо с суперсоперниками поиграть – с Испанией, Францией»
10сегодня, 04:49
Романцев против обязательных рукопожатий с арбитрами: «Тренеру подобная процедура не всегда приятна – прошлые обиды за проколы рефери долго остаются незаживающей раной»
39сегодня, 03:39
Тюкавин сыграл впервые с марта – против молодежки «Динамо». У форварда был разрыв «крестов»
8сегодня, 02:58
«Зенит» может сыграть с «Овьедо» в октябре во время паузы на матчи сборных
13сегодня, 02:13
Мостовой ничего бы не отдал за кубок со «Спартаком»: «Жизнь дороже»
13сегодня, 01:52
Тренер Казахстана Алиев подаст в отставку после 0:6 от Бельгии: «Все беру на себя, это моя вина. Напишу заявление»
64вчера, 21:44
Де ла Фуэнте о 6:0 с Турцией: «Горжусь сборной Испании. Мерино – топ, гений, один из лучших в мире на своей позиции»
17вчера, 21:35
Кисляк не видел матч с Катаром в 2011-м: «Я в шесть лет телевизор не смотрел, в майке Аршавина из «Арсенала» бегал во дворе в каждый день»
17вчера, 21:15
Хенесс о «Барселоне»: «Важно понимать свои финансовые возможности. Покупаешь, покупаешь, и вдруг у тебя 1,2 млрд долгов»
27вчера, 21:10
Ко всем новостям
Последние новости
Коршунов за ужесточение лимита: «Многие из молодых готовы создать конкуренцию хорошим легионерам. У нас немало талантливых ребят»
26 минут назад
Президент «Фенербахче» об отказе Спаллетти: «Он был нашим первым выбором, но решил не работать тренером в этом сезоне. Ищем иностранца с европейским опытом»
621 минуту назад
Первая лига. «Урал» примет «Нефтехимик», «Факел» против «Арсенала»
1345 минут назад
Израиль – Италия. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
53 минуты назад
Товарищеский матч. Саудовская Аравия в гостях у Чехии
2сегодня, 05:34
Товарищеский матч. «Спартак» сыграет с «МЛ Витебск» – лидером чемпионата Беларуси
6сегодня, 05:00
Кисляк о 1-м голе за сборную России: «Сбылась мечта детства! Эмоции потрясающие»
5сегодня, 04:35
Куман о 3:2 с Литвой: «Нидерланды играли с огнем. Мы получили урок: нельзя сбавлять обороты, когда ведешь 2:0»
3сегодня, 04:22
«У Челестини очень высокая планка. Амбициозный». Тамерлан Мусаев о тренере ЦСКА
1сегодня, 03:55
«Локо» нужен новый Чорлука — игрок, способный командовать обороной. Команда теряет очки, пропуская голы в концовках». Пименов о красно-зеленых
18сегодня, 03:17