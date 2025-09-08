«Кому интересны комментарии какого-то Мусаева? Важны мнения людей, которые отдали футболу всю свою жизнь. Их интересно слушать». Мостовой о конфликте тренера «Краснодара» с Челестини

Александр Мостовой высказался о конфликте Мурада Мусаева и Фабио Челестини.

Ранее главный тренер «Краснодара» выразил недовольство тем, что представители ЦСКА аплодировали покидавшему поле Джону Кордобе : «Все Джона провоцируют, для меня это открытое хамство. Я должен был среагировать. Возможно, в Швейцарии так ведут себя мужчины, но у нас такого нет».

Напомним, на матче команд (1:1) в 7-м туре Мир РПЛ форвард «быков» Кордоба получил красную карточку за то, что тот пнул мяч в соперника и зацепил шипами его руку.

Тренер ЦСКА отреагировал : «Я не аплодировал. Надо понимать, что там было, Кордоба тоже много что сказал. Это футбол, эмоции зашкаливают».

«Я комментарии Мусаева никогда не смотрю и не читаю, мне они не интересны. По поводу того эпизода: да, скорее всего, это просто желтая. Кордоба просто напугал ногой, ничего такого. А эмоции – они были везде и всегда будут. Сложись ситуация в обратную сторону, поверьте мне, футболисты «Краснодара » тоже кричали бы и хлопали. Я тысячу раз проходил такие ситуации.

Мусаеву тяжело понять футбольные эмоции, он в него никогда не играл. Не поймет. Поэтому я, как и многие, не читаю его комментарии. Кому интересны комментарии какого-то Мусаева? Читателям важны мнения людей, которые отдали футболу всю свою жизнь. Их интересно читать и слушать», – сказал бывший полузащитник сборной России.

