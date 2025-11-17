«Махачев – гордость всей России и Дагестана, дорогой друг махачкалинского «Динамо». Газизов о победе Ислама над Делла Маддаленой

Шамиль Газизов: Махачев – гордость всей России и Дагестана.

Генеральный директор махачкалинского «Динамо » Шамиль Газизов отреагировал на победу российского бойца Ислама Махачева над австралийцем Джеком Делла Маддаленой на UFC 322.

«Ислам – просто красавец, не оставил шансу австралийцу. Все сделал четко и грамотно. Мы болели за него всей командой, смотрели, переживали.

Он наш дорогой друг, которого мы всегда рады видеть на наших матчах. Считаю, что Махачев – гордость всей России и Дагестана», – сказал Газизов.

