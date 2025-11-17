«Махачев – гордость всей России и Дагестана, дорогой друг махачкалинского «Динамо». Газизов о победе Ислама над Делла Маддаленой
Шамиль Газизов: Махачев – гордость всей России и Дагестана.
Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов отреагировал на победу российского бойца Ислама Махачева над австралийцем Джеком Делла Маддаленой на UFC 322.
«Ислам – просто красавец, не оставил шансу австралийцу. Все сделал четко и грамотно. Мы болели за него всей командой, смотрели, переживали.
Он наш дорогой друг, которого мы всегда рады видеть на наших матчах. Считаю, что Махачев – гордость всей России и Дагестана», – сказал Газизов.
Махачев – со вторым поясом UFC! Разгромил чемпиона и потребовал бой в Белом доме
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
