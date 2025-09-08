Невилл, Азар, Кэмпбелл, Фабрегас, Туре, Оуэн, Эвра, Видич, ван дер Сар – в шорт-листе на включение в Зал славы АПЛ

Объявлены имена номинантов на включение в Зал славы АПЛ.

Зал славы Премьер-лиги был создан, чтобы отметить достижения самых успешных игроков лиги с момента ее основания в 1992 году. В настоящее время туда входят 24 человека, включая тренеров.

В прошлом году в Зал славы были включены Энди Коул , Эшли Коул и Джон Терри .

Вскоре в список войдут еще 2 кандидата, голосование по 15 кандидатурам из шорт-листа начнется на следующей неделе.

В полный список номинантов вошли: Сол Кэмпбелл , Майкл Кэррик , Джермейн Дефо , Патрис Эвра , Сеск Фабрегас, Лес Фердинанд, Робби Фаулер, Эден Азар , Гари Невилл , Майкл Оуэн , Тедди Шерингем, Давид Сильва, Яя Туре, Эдвин ван дер Сар и Неманя Видич.