  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Невилл, Азар, Кэмпбелл, Фабрегас, Туре, Оуэн, Эвра, Видич, ван дер Сар – в шорт-листе на включение в Зал славы АПЛ
34

Невилл, Азар, Кэмпбелл, Фабрегас, Туре, Оуэн, Эвра, Видич, ван дер Сар – в шорт-листе на включение в Зал славы АПЛ

Объявлены имена номинантов на включение в Зал славы АПЛ.

Зал славы Премьер-лиги был создан, чтобы отметить достижения самых успешных игроков лиги с момента ее основания в 1992 году. В настоящее время туда входят 24 человека, включая тренеров.

В прошлом году в Зал славы были включены Энди Коул, Эшли Коул и Джон Терри.

Вскоре в список войдут еще 2 кандидата, голосование по 15 кандидатурам из шорт-листа начнется на следующей неделе.

В полный список номинантов вошли: Сол Кэмпбелл, Майкл Кэррик, Джермейн Дефо, Патрис Эвра, Сеск Фабрегас, Лес Фердинанд, Робби Фаулер, Эден Азар, Гари Невилл, Майкл Оуэн, Тедди Шерингем, Давид Сильва, Яя Туре, Эдвин ван дер Сар и Неманя Видич.

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?10504 голоса
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: talkSPORT
logoпремьер-лига Англия
Зал славы АПЛ
logoЭшли Коул
logoЯя Туре
logoДавид Сильва
logoЭнди Коул
logoГари Невилл
logoЭден Азар
logoЭдвин ван дер Сар
logoМайкл Кэррик
logoТедди Шерингем
logoФрансеск Фабрегас
logoДжон Терри
logoРобби Фаулер
logoНеманя Видич
Лес Фердинанд
logoПатрис Эвра
logoМайкл Оуэн
logoДжермейн Дефо
logoСол Кэмпбелл
logoТоттенхэм
logoАрсенал
logoЧелси
logoЛиверпуль
logoМанчестер Юнайтед
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Валуев о матче России и США: «Потеплением отношений это не станет. Европа должна сохранять роль злого полицейского и будет делать все, чтобы помешать нам вернуться в большой спорт»
через 3 минуты
«Спартак» – самый народный клуб в стране. Где бы мы ни играли, всегда наших болельщиков больше». Дмитриев о красно-белых
6 минут назад
Ловчев о сборной России: «Над нами словно смеются с этими постоянными дебютантами, списками по 50 человек. Половина вызванных игроков – не уровень сборной. Можно со двора собирать»
820 минут назад
Квалификация ЧМ-2026. Италия сыграет с Израилем, Хорватия примет Черногорию, Беларусь против Шотландии
2546 минут назад
«Если бы в России было 100 Абрамовичей, она была бы другой страной. У нас знают только небылицы – про украл, а не сколько он сделал для РФ». Экс-губернатор Омской области Полежаев о бизнесмене
118сегодня, 11:31
Соболев выложил фото с грибами: «Выходной в лесу 😍🍄»
64сегодня, 11:25Фото
Зинченко должен выплатить 300 тысяч фунтов после проигранного суда по налогам
19сегодня, 11:24
Товарищеский матч. «Спартак» сыграет с «МЛ Витебск» – лидером чемпионата Беларуси
20сегодня, 11:20
Депутат Свищев о матче России и США: «Надо проводить его в Москве, это культовое место. Но есть сомнения, что он состоится, хоккейную игру тоже хотели провести»
16сегодня, 11:11
Потерявший паспорт Ямаль вернулся в Испанию на частном самолете. RFEF связалась с властями Турции для решения проблемы
57сегодня, 10:57
Ко всем новостям
Последние новости
Экитике о конкуренции с Исаком в «Ливерпуле»: «Это удовольствие. Я постараюсь хорошо выступать, чтобы это было лишь проблемой тренера»
113 минут назад
«Аль-Наср» продаст Отавио «Аль-Кадисии». Клуб Роналду за 60 млн евро купил хавбека у «Порту» два года назад
322 минуты назад
Колосков о матче России и США: «Это был бы прорыв для футбола, реальный пример работы спортивной дипломатии. Американцы еще и сильный соперник, крепкий середняк»
142 минуты назад
Эдегор о критике от Адамса: «Меня не волнует, что говорят другие. Каждый может говорить то, что хочет, я не позволю этому повлиять на меня»
242 минуты назад
«Милан» получит 8 млн евро за Адли от «Аль-Шабаба». Контракт хавбека и агентские гонорары пока не согласованы окончательно (GdS)
157 минут назад
Юлманд возглавит «Байер». Клуб договорился с экс-тренером сборной Дании
58 минут назад
«ПСЖ» и Барколя обсуждают продление контракта до 2030 года. Его могут подписать осенью
2сегодня, 11:45
Тюкавин сможет сыграть со «Спартаком», скорее всего («РБ Спорт»)
10сегодня, 11:27
Товарищеский матч. Россия U21 принимает Саудовскую Аравию U23
1сегодня, 11:15Live
«Сосьедад» о Захаряне: «Арсен работает с командой и чувствует себя хорошо. Клуб оказывает ему всю необходимую поддержку»
9сегодня, 10:42