«Байер» назначил Юлманда главным тренером. Контракт – до 2027 года
«Байер» назначил нового главного тренера вместо Эрика тен Хага.
Клуб из Леверкузена объявил о назначении Каспера Юлманда. Стороны заключили контракт до 2027 года.
Датский специалист сменил на этом посту Эрика тен Хага, который провел 3 официальных матча во главе команды.
В данный момент «Байер» занимает 12-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 1 очко после 2 туров.
Юлманд наиболее известен по работе со сборной Дании (2020-2024), с которой он выходил в полуфинал Евро-2020. Он также дважды возглавлял «Нордшелланд» и тренировал «Майнц».
Ранее среди кандидатов на замену тен Хагу также называли Хави, Рауля, Энджа Постекоглу, Тиаго Мотту.
Тен Хага уволили из «Байера» – после 2 туров. За три месяца поругался со всеми
