«Байер» назначил Юлманда главным тренером. Контракт – до 2027 года

«Байер» назначил нового главного тренера вместо Эрика тен Хага.

Клуб из Леверкузена объявил о назначении Каспера Юлманда . Стороны заключили контракт до 2027 года.

Датский специалист сменил на этом посту Эрика тен Хага, который провел 3 официальных матча во главе команды.

В данный момент «Байер» занимает 12-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 1 очко после 2 туров.

Юлманд наиболее известен по работе со сборной Дании (2020-2024), с которой он выходил в полуфинал Евро-2020. Он также дважды возглавлял «Нордшелланд» и тренировал «Майнц».

Ранее среди кандидатов на замену тен Хагу также называли Хави, Рауля, Энджа Постекоглу, Тиаго Мотту.

Изображение: x.com/bayer04fussball

