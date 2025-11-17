Угаров про сравнения Глушенкова и Аршавина: «Глупость полная – как сравнивать Марадону с Пеле или Месси. Никакой логики в этом нет, каждый приносит пользу в свое время»

Угаров про сравнения Глушенкова и Аршавина: глупость полная.

Бывший футболист «Зенита » Денис Угаров назвал глупостью сравнения Максима Глушенкова и Андрея Аршавина .

«Я думаю, что это глупость полная. Зачем сравнивать людей, которые совершенно не похожи, начиная от позиции до антропометрических данных? Сравнивать невозможно. Сейчас Максим борется не только с соперниками, но и с бразильцами.

То же самое, что сравнивать Марадону с Пеле или Месси . Я думаю, что никакой логики в этом нет, каждый приносит пользу в свое время.

Я думаю, что оба – хорошие футболисты. Аршавин играл в хорошем клубе. Если поэтому сравнивать, то Глушенков пока не играет в Европе. Но сравнения ни к чему», – сказал Угаров.

Кто талантливее: Аршавин или Глушенков?