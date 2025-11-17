  • Спортс
  • Угаров про сравнения Глушенкова и Аршавина: «Глупость полная – как сравнивать Марадону с Пеле или Месси. Никакой логики в этом нет, каждый приносит пользу в свое время»
Угаров про сравнения Глушенкова и Аршавина: «Глупость полная – как сравнивать Марадону с Пеле или Месси. Никакой логики в этом нет, каждый приносит пользу в свое время»

Бывший футболист «Зенита» Денис Угаров назвал глупостью сравнения Максима Глушенкова и Андрея Аршавина.

«Я думаю, что это глупость полная. Зачем сравнивать людей, которые совершенно не похожи, начиная от позиции до антропометрических данных? Сравнивать невозможно. Сейчас Максим борется не только с соперниками, но и с бразильцами.

То же самое, что сравнивать Марадону с Пеле или Месси. Я думаю, что никакой логики в этом нет, каждый приносит пользу в свое время.

Я думаю, что оба – хорошие футболисты. Аршавин играл в хорошем клубе. Если поэтому сравнивать, то Глушенков пока не играет в Европе. Но сравнения ни к чему», – сказал Угаров.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
