КХЛ. «Авангард» против «Ак Барса», «Металлург» примет «Салават», «Лада» сыграет с «Автомобилистом», «Шанхай» – с «Адмиралом», СКА в гостях у «Торпедо»
Сегодня пройдут очередные матчи Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Авангард» будет противостоять «Ак Барсу», «Металлург» примет «Салават Юлаев», «Лада» сыграет с «Автомобилистом», «Шанхай Дрэгонс» – с «Адмиралом», СКА проведет гостевой матч с «Торпедо».
Фонбет Чемпионат КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
