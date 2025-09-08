  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • КХЛ. «Авангард» против «Ак Барса», «Металлург» примет «Салават», «Лада» сыграет с «Автомобилистом», «Шанхай» – с «Адмиралом», СКА в гостях у «Торпедо»
18

КХЛ. «Авангард» против «Ак Барса», «Металлург» примет «Салават», «Лада» сыграет с «Автомобилистом», «Шанхай» – с «Адмиралом», СКА в гостях у «Торпедо»

Сегодня пройдут очередные матчи Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Авангард» будет противостоять «Ак Барсу», «Металлург» примет «Салават Юлаев», «Лада» сыграет с «Автомобилистом», «Шанхай Дрэгонс» – с «Адмиралом», СКА проведет гостевой матч с «Торпедо».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoТорпедо
результаты матчей
logoСКА
logoЛада
logoАдмирал
logoАк Барс
logoАвангард
logoШанхай Дрэгонс
logoАвтомобилист
logoСалават Юлаев
logoКХЛ
logoМеталлург Мг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Овечкин замкнул топ-50 лучших игроков НХЛ от NHL Network. Среди других игроков в 5-й десятке – Ларкин, Генцел, Хэйгл и Брэди Ткачак
9 минут назад
Гатиятулин об Артеме Галимове: «Артист. Что-нибудь ляпнет, идет реакция у людей, и его распирает от этого. В плей-офф ему лидерского опыта не хватило, я не достучался»
1сегодня, 04:58
Овечкину подарили телефон с эксклюзивным дизайном в честь его рекорда по голам в НХЛ. На встроенном в коробку экране воспроизводятся шайбы Александра
4сегодня, 04:50Видео
Андрей Коваленко о шоу-матче Дацюка: «На ТВ ему предпочли футбольный чемпионат какой-то страны, воткнувшей против нас санкции. Удивительный парадокс!»
30сегодня, 04:35
Быков о «Шанхае»: «Китайцы еще бросят серьезный вызов всей КХЛ. Уверенная победа над СКА придаст им еще больше желания преподносить такие сюрпризы»
6сегодня, 03:45
Михаил Бердин: «В 18 лет хотел машину покруче. Была «Приора», купил BMW, о которой мечтал. Сейчас повзрослел, ушел от этого, стыдно было ездить – она шумела»
6вчера, 21:59
Бердин о татуировках: «Сделал их, когда мне было 15-16 лет, хотелось как-то выделяться. Потом узнал, что они отрицательно влияют на тело и здоровье, поэтому больше не планирую»
9вчера, 20:45
Терещенко о поражении СКА от «Шанхая»: «Дайте Ларионову время спокойно поработать. Команда меняется, ушел ряд ведущих хоккеистов. Что же мы по первой игре сразу всех меряем?»
3вчера, 20:29
Сомерби о России: «Когда выходишь на лед, все пожимают руки, приветствуют друг друга. В Америке по-другому, ребята ведут себя тише или находятся в своих маленьких группах»
1вчера, 19:37
«Торпедо» анонсировало игру со СКА роликом с Сизовым на «Замбони» под песню «Toxic». В 2024-м Ларионов говорил, что из клуба убрали токсичных людей
8вчера, 19:10
Ко всем новостям
Последние новости
Ансель Галимов – болельщикам «Спартака»: «Клуб навсегда останется частью моей жизни. Хочется верить, что песня «Татары» будет ассоциироваться со мной»
134 минуты назад
Якушев о «Спартаке» после 4:3 с «Сочи»: «Сложная игра, сейчас все команды свеженькие. Понравились молодые ребята, которые влились в команду»
154 минуты назад
Абрамов о ЦСКА при Никитине и Федорове: «Какое-то сходство есть, но у нас состав очень поменялся. От хоккея Ильи Воробьева система отличается, совсем другая манера игры»
сегодня, 05:30
Илья Протас начнет сезон в системе «Вашингтона», скорее всего. Второй бомбардир OHL в прошлом сезоне не был включен в состав «Виндзора», он имеет право играть в АХЛ
2сегодня, 05:15
Дубакин после победного гола в матче с «Сибирью»: «Новосибирск – мой родной город. Офигенно сюда приезжать и выигрывать»
сегодня, 03:55
Форвард «Сибири» Яковлев про 0:2 с «Амуром»: «Надо было больше бросать, больше лезть на пятак. Сейчас уже другие игры, это не предсезонка»
сегодня, 03:30
Танков о 5:0 с «Нефтехимиком»: «Сразу начали с такой победы, это очень круто. Был ошеломлен – мы выходим, и я слышу: «Северсталь!» Как будто дома играли»
сегодня, 03:15
Полтапов о 6:2 с «Динамо»: «Хорошо, что победили, но не так феерично, не так уверенно, как должны были. Есть еще много над чем работать»
вчера, 21:50
Коростелев о «Спартаке»: «Адаптация – 10 из 10, все комфортно. Ответственность, возложенную на меня, понимаю. В нашем спорте это привилегия, буду стараться не подвести команду»
1вчера, 21:34
Клоу покинул пост помощника генменеджера «Сан-Хосе»: «Я был очень рад вернуться в клуб и работать с Гриром, но на данный момент это решение отвечает интересам моей семьи»
1вчера, 21:18