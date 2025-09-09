Ларионов об игре СКА: «Тойота» строится 10 часов, «Роллс-Ройс» – 6 месяцев. Я не хочу, чтобы было 6 месяцев, мы к этому придем быстрее. То, что я видел, вселяет оптимизм»

Игорь Ларионов высказался после поражения СКА в матче с «Торпедо» (2:3 ОТ).

– Шикарный хоккейный вечер. Игра была полна интриг, голевых моментов, спорных моментов. Но одна из команд победила, соперника поздравляю. Нашу команду – с первым баллом. Дальше будет лучше.

– Все ждали этого матча, вы три года работали здесь. Хотелось, чтобы и тренеры тоже эту интригу поддержали, потому что болельщикам нужно зрелище, накал, страсти. Скажите пару слов об этом.

– Всегда оставляешь часть своего сердца, часть своих знаний в том городе, где ты работаешь несколько лет. Три года это не три дня. Приятно вернуться в город, приятно видеть полный зал, видеть ту атмосферу, которая начала возрождаться здесь несколько лет назад.

Не хочу много внимания уделять себе, но скажу честно, это эмоциональная игра для меня. Люди, которые сегодня играли, были все эти три года вместе со мной. Я видел их рост, прогресс. Желаю этой команде успехов, тренеру.

Алексей Исаков – хороший парень. У нас с ним сложились хорошие отношения, когда он был в «Чайке» и в ВХЛ. Надеюсь, будет прогресс. Надеюсь, команда будет так же продолжать хорошо играть. В этом плане вечер получился приятным.

– Узнали «Торпедо», или это уже другая команда, которая доставила много сюрпризов?

– Не хочу говорить о сопернике. Давайте говорить лучше о нашей команде, о команде СКА. Требуется время, чтобы адаптироваться.

Горжусь, что могу работать с этими ребятами, которые сегодня играли, которые проявили характер, несмотря на то, что мы остались в меньшинстве практически на весь матч, потому что потеряли Бландиси. Пришлось по ходу перестраиваться, вытаскивать из каждого игрока дополнительные силы, ресурсы.

Горжусь, что мы сыграли очень хороший матч. Могли выиграть, но могли и проиграть. То, что я видел, вселяет оптимизм. Не сомневаюсь, что через такие моменты, такие игры проходит становление команды, характер, притирка. Как вы знаете, «Тойота» строится 10 часов, «Роллс-Ройс» – 6 месяцев. Я не хочу, чтобы было 6 месяцев. Мы к этому придем гораздо быстрее.

Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые сегодня приехали из Питера. Они были, мы их слышали. Наверняка много людей смотрело. На самом деле это был красивый, хороший хоккей, который доставил удовольствие. То, что мы хотим. Хотим, чтобы лига такими матчами гордилась и играла в такой хоккей, – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.

