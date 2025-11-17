Карим Бензема: «Мбаппе один не выиграет ЛЧ – ему нужны Винисиус, Родриго, Беллингем. Килиан играет намного лучше, но должен проявлять себя, когда это нужно «Реалу»

Карим Бензема: Мбаппе играет за «Реал» намного лучше в этом сезоне.

Нападающий «Аль-Иттихада » Карим Бензема высоко оценил игру форварда «Реала» Килиана Мбаппе в этом сезоне.

– Мы видим настоящего Мбаппе в этом сезоне?

– Он играет намного лучше. Забивать голы – это не что новое для Килиана, он делал это в «ПСЖ» и забьет еще много в «Реале».

Будут матчи, когда он почти не будет касаться мяча. Но мы ждем от Мбаппе, что он забьет, когда получит шанс. Так обстоят дела в «Мадриде ».

«Реал» очень нуждается в нем, и есть матчи, где он должен забивать, например, против «Атлетико», «Ливерпуля»... Эти команды отсиживаются, и ему нужно проявлять себя, работать над такими ситуациями.

Он должен комбинировать с Винисиусом. «Реал» ждет появления Мбаппе в решающие моменты, чтобы команда могла выиграть Лигу чемпионов . Я думаю, он может сделать это вместе с другими игроками. Один он это сделать не сможет – ему нужны Винисиус и другие футболисты.

Думаю, Винисиус, Мбаппе, Родриго, хотя он и играет не так много, Беллингем должны поговорить. Один игрок должен забивать голы, другой – отдавать голевые передачи. Мы не будем говорить Беллингему забивать голы, потому что это работа Мбаппе, как не будем говорить Килиану быть «десяткой», потому что это роль Беллингема. Им нужно говорить друг с другом.

Мбаппе выглядит лучше, но ему нужно больше сосредоточиться на тех моментах, когда он нужен «Реалу», потому что у него есть все необходимое для этого, – сказал бывший игрок «Реала» Бензема.