  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Карим Бензема: «Мбаппе один не выиграет ЛЧ – ему нужны Винисиус, Родриго, Беллингем. Килиан играет намного лучше, но должен проявлять себя, когда это нужно «Реалу»
13

Карим Бензема: «Мбаппе один не выиграет ЛЧ – ему нужны Винисиус, Родриго, Беллингем. Килиан играет намного лучше, но должен проявлять себя, когда это нужно «Реалу»

Карим Бензема: Мбаппе играет за «Реал» намного лучше в этом сезоне.

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема высоко оценил игру форварда «Реала» Килиана Мбаппе в этом сезоне.

– Мы видим настоящего Мбаппе в этом сезоне?

– Он играет намного лучше. Забивать голы – это не что новое для Килиана, он делал это в «ПСЖ» и забьет еще много в «Реале».

Будут матчи, когда он почти не будет касаться мяча. Но мы ждем от Мбаппе, что он забьет, когда получит шанс. Так обстоят дела в «Мадриде».

«Реал» очень нуждается в нем, и есть матчи, где он должен забивать, например, против «Атлетико», «Ливерпуля»... Эти команды отсиживаются, и ему нужно проявлять себя, работать над такими ситуациями.

Он должен комбинировать с Винисиусом. «Реал» ждет появления Мбаппе в решающие моменты, чтобы команда могла выиграть Лигу чемпионов. Я думаю, он может сделать это вместе с другими игроками. Один он это сделать не сможет – ему нужны Винисиус и другие футболисты. 

Думаю, Винисиус, Мбаппе, Родриго, хотя он и играет не так много, Беллингем должны поговорить. Один игрок должен забивать голы, другой – отдавать голевые передачи. Мы не будем говорить Беллингему забивать голы, потому что это работа Мбаппе, как не будем говорить Килиану быть «десяткой», потому что это роль Беллингема. Им нужно говорить друг с другом. 

Мбаппе выглядит лучше, но ему нужно больше сосредоточиться на тех моментах, когда он нужен «Реалу», потому что у него есть все необходимое для этого, – сказал бывший игрок «Реала» Бензема.

Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?18348 голосов
Он правВалерий Карпин
Зря он бросает «Динамо»Динамо Москва
И зачем вообще соглашался совмещать?Сборная России по футболу
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: As
logoКилиан Мбаппе
logoРеал Мадрид
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛа Лига
logoКарим Бензема
logoРодриго
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoДжуд Беллингем
logoВинисиус Жуниор
logoАль-Иттихад Джидда
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мбаппе стал главным фаворитом на получение «Золотого мяча» в 2026 году. Ямаль – 2-й у букмекеров, Кейн – 3-й, Холанд – 4-й, Месси – 6-й
16 ноября, 14:28
Ротен об отъезде Мбаппе из сборной: «Убежден, что некоторым игрокам надоело особое отношение к нему. Думаете, его партнеры не устали и хотят играть бессмысленный матч в Баку?»
14 ноября, 20:20
Мбаппе должен получать 22,8 млн евро в год – больше всех. Салах – 17,9 млн, Беллингем – 17,5 млн, Ямаль – 16,7 млн, Винисиус и Хвича – по 16,2 млн, Холанд – 15,2 млн (CIES)
14 ноября, 18:23
Мбаппе – самый молодой игрок с 400 голами в XXI веке. Быстрее Килиана столько мог забить только Пеле
14 ноября, 16:43
Главные новости
Гвардиола о лучших моментах в «Барселоне»: «Первый титул с 6:2 в гостях у «Реала» и финал ЛЧ в 2011-м»
25 минут назад
Рафинья вернулся в общую группу «Барселоны». Вингер не играет с конца сентября
40 минут назад
Мостовой о работе в штабе «Динамо»: «Без проблем, готов куда угодно. У меня нет бумажки, которая позволит быть главным тренером, а другие идут из клуба в клуб, разваливают команды»
51 минуту назад
Товарищеские матчи. Бразилия играет с Тунисом, Казахстан – с Фарерами, Чили и Перу проводят матч в Сочи, США против Уругвая
56 минут назадLive
Пономарев про Карпина: «Багажа не оставил – только разлад и шатания. Он хочет быть тренером из-за больших денег, но ни черта не понимает в футболе. Наш футбол только приобрел от его ухода»
59 минут назад
Собянин о новом стадионе «Торпедо»: «Будет один из самых лучших в стране. Работы в завершающей стадии»
сегодня, 15:53
«Балтика 0» – новый спонсор клуба «Балтика»: «Очевидное и очень вероятное случилось»
сегодня, 15:43
Лунин опроверг отказ играть за сборную Украины: «Ложь и непрофессионализм журналистов. Кто-то слышал от меня или тренера, что я отказываюсь приезжать? Нет, это невозможно»
сегодня, 15:29
Квалификация ЧМ-2026. Испания примет Турцию, Беларусь – Грецию, Бельгия против Лихтенштейна
сегодня, 15:05
Михаил Дегтярев: «В РПЛ 12,5% воспитанников академий, в Испании – 42%. Клубам проще купить даже посредственного легионера, чем тратить время на своего игрока»
сегодня, 14:56
Ко всем новостям
Последние новости
Пиво вернут на стадионы в 2026-м. Законопроект вскоре внесут на рассмотрение в Госдуму (Иван Карпов)
1 минуту назад
Полянски утвержден главным тренером «Боруссии» Менхенгладбах. Контракт с экс-хавбеком сборной Польши – до 2028 года
12 минут назад
Сборная Норвегии отметила с фанатами выход на ЧМ-2026 в центре Осло. Пришли 50 тысяч человек
24 минуты назадФото
Кубок Манаса. Россия U21 разгромила Кыргызстан U23 со счетом 8:0 и выиграла турнир
сегодня, 15:21
Бельгия – Лихтенштейн. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 15:03
Испания – Турция. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 15:03
«Пари НН» встретится с «Зенитом». Нижегородцам нужна ваша поддержка в матче против петербуржцев!
сегодня, 15:00Реклама
Сенников о главной проблеме российского футбола: «Талантливых игроков стало мало, из топ-5 лиг только Головин и Сафонов в сборную приезжают. Может, конкуренция стала средней»
сегодня, 14:19
Шалимов о конфликте Слишковича и Соболева в «Спартаке»: «Тренер не прав на 200%, поставил свои амбиции выше победы в Кубке. Поговорите с игроком, поймите его – он отблагодарит на поле»
сегодня, 13:52
Робби Фаулер: «Шешко иногда напоминает игрока из академии. Дьокереш лучше подготовлен к АПЛ и понимает, что от него требуется»
сегодня, 13:15