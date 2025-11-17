  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Барселона» проведет на «Камп Ноу» матч с «Атлетиком» – первый за 2,5 года. Разрешенная вместимость – 45 401 зритель
Фото
112

«Барселона» проведет на «Камп Ноу» матч с «Атлетиком» – первый за 2,5 года. Разрешенная вместимость – 45 401 зритель

«Барселона» объявила о возвращении на «Камп Ноу».

«Барселона» объявила, что проведет первый матч на «Камп Ноу» за 2,5 года.

Каталонский клуб 22 ноября примет «Атлетик» в рамках 13-го тура Ла Лиги, начало – в 18:15 по московскому времени.

Сине-гранатовые не играли на стадионе с мая 2023 года. Во время реконструкции основной арены игры проводились на «Олимпик Льюис Компанис» и «Эстади Йохан Кройфф».

«Барселона» сообщает, что матч 13-го тура Лиги против «Атлетика», запланированный на субботу, наконец-то состоится на стадионе «Spotify Камп Ноу».

Это решение было принято после получения лицензии, соответствующей этапу 1B, которая позволяет увеличить вместимость до 45 401 зрителя. Это разрешение распространяется на всю боковую трибуну и дополняет лицензию, уже выданную для этапа 1A, охватывающего трибуну за южными воротами.

Клуб продолжает работу над этапом 1C, чтобы гарантировать заполнение трибуны за северными воротами, обеспечивая все условия для работы, безопасности и комфорта для членов клуба и болельщиков.

Что касается Лиги чемпионов, клуб совместно с УЕФА работает над проведением матча против «Айнтрахта» из Франкфурта на «Spotify Камп Ноу» – необходимые требования выполнены, хотя подтверждение еще не получено», – говорится в заявлении «Барсы».

«Барса» показала новый «Камп Ноу». Стадион почти готов, но город не разрешает матчи

Изображение: fcbarcelona.com

Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?18150 голосов
Он правВалерий Карпин
Зря он бросает «Динамо»Динамо Москва
И зачем вообще соглашался совмещать?Сборная России по футболу
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Барселоны»
logoКамп Ноу
Эстади Йохан Кройфф
logoАтлетик
logoУЕФА
болельщики
стадионы
logoБарселона
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
logoАйнтрахт Франкфурт
logoОлимпик Льюис Компанис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лапорта хочет поставить статую Месси у «Камп Ноу»: «В «Барсе» уже обсуждали это, он заслуживает почестей, как Кройфф и Кубала. Нужно согласие семьи Лео»
13 ноября, 20:25
Лапорта о «Камп Ноу»: «Это реальность и мечта для болельщиков «Барселоны». Все постоянно меняется, но мы вернемся как можно скорее»
12 ноября, 15:50
«Барселона» о Месси на «Камп Ноу»: «Тебе всегда рады дома, Лео 💙❤️»
10 ноября, 16:34Фото
Месси приехал к «Камп Ноу» и лично попросил персонал пустить его на стадион. В «Барсе» ответили: «Лео всегда будет более чем желанным гостем»
10 ноября, 15:08
Месси посетил «Камп Ноу»: «Скучаю по этому месту всей душой. Надеюсь, смогу вернуться однажды, и не только чтобы попрощаться💙❤️»
10 ноября, 10:36Фото
Главные новости
Собянин о новом стадионе «Торпедо»: «Будет один из самых лучших в стране. Работы в завершающей стадии»
17 минут назад
«Балтика 0» – новый спонсор клуба «Балтика»: «Очевидное и очень вероятное случилось»
27 минут назад
Лунин опроверг отказ играть за сборную Украины: «Ложь и непрофессионализм журналистов. Кто-то слышал от меня или тренера, что я отказываюсь приезжать? Нет, это невозможно»
41 минуту назад
Товарищеские матчи. Бразилия сыграет с Тунисом, Казахстан – с Фарерами, Чили и Перу проведут матч в Сочи, США против Уругвая
56 минут назад
Квалификация ЧМ-2026. Испания примет Турцию, Беларусь – Грецию, Бельгия против Лихтенштейна
сегодня, 15:05
Михаил Дегтярев: «В РПЛ 12,5% воспитанников академий, в Испании – 42%. Клубам проще купить даже посредственного легионера, чем тратить время на своего игрока»
сегодня, 14:56
Мостовой о тренерах: «У нас наугад назначают – нужно руководству внешне понравиться. «Динамо» и «Спартак» должны сражаться за Ивича, но пригласят кого-то, кто с нашим футболом не знаком»
сегодня, 14:44
Валерий Газзаев: «Когда в России будут частные и частно-государственные клубы, все вопросы с легионерами и потолком зарплат отпадут. Как можно Галицкому говорить, кому сколько платить?»
сегодня, 14:32
Снейдер о Ямале: «Для «Барсы» он новый Месси. Достичь уровня Лионеля возможно, Ламин уже на высочайшем уровне»
сегодня, 14:09
Карпин сосредоточился на сборной. Поможете ему выбрать состав на следующий сбор?
сегодня, 14:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Манаса. Россия U21 разгромила Кыргызстан U23 со счетом 8:0 и выиграла турнир
49 минут назад
Бельгия – Лихтенштейн. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 15:03
Испания – Турция. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 15:03
«Пари НН» встретится с «Зенитом». Нижегородцам нужна ваша поддержка в матче против петербуржцев!
сегодня, 15:00Реклама
Сенников о главной проблеме российского футбола: «Талантливых игроков стало мало, из топ-5 лиг только Головин и Сафонов в сборную приезжают. Может, конкуренция стала средней»
сегодня, 14:19
Шалимов о конфликте Слишковича и Соболева в «Спартаке»: «Тренер не прав на 200%, поставил свои амбиции выше победы в Кубке. Поговорите с игроком, поймите его – он отблагодарит на поле»
сегодня, 13:52
Робби Фаулер: «Шешко иногда напоминает игрока из академии. Дьокереш лучше подготовлен к АПЛ и понимает, что от него требуется»
сегодня, 13:15
«Крылья Советов» сыграют с «Ростовом». Самарцы, команде нужна поддержка в матче против ростовчан!
сегодня, 13:00Реклама
Челестини о ЦСКА: «Искал проект, где смогу что‑то строить, бороться, выигрывать титулы – с первым же матчем понял, что не ошибся. Впервые есть люди, которые быстро впитывают мои идеи»
сегодня, 12:35
«Локомотив» может подписать Щетинина зимой. В хавбеке «Ростова» заинтересован Галактионов (Иван Карпов)
сегодня, 11:21