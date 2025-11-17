«Барселона» проведет на «Камп Ноу» матч с «Атлетиком» – первый за 2,5 года. Разрешенная вместимость – 45 401 зритель

«Барселона» объявила о возвращении на «Камп Ноу».

«Барселона » объявила, что проведет первый матч на «Камп Ноу» за 2,5 года.

Каталонский клуб 22 ноября примет «Атлетик» в рамках 13-го тура Ла Лиги , начало – в 18:15 по московскому времени.

Сине-гранатовые не играли на стадионе с мая 2023 года. Во время реконструкции основной арены игры проводились на «Олимпик Льюис Компанис » и «Эстади Йохан Кройфф ».

«Барселона» сообщает, что матч 13-го тура Лиги против «Атлетика », запланированный на субботу, наконец-то состоится на стадионе «Spotify Камп Ноу».

Это решение было принято после получения лицензии, соответствующей этапу 1B, которая позволяет увеличить вместимость до 45 401 зрителя. Это разрешение распространяется на всю боковую трибуну и дополняет лицензию, уже выданную для этапа 1A, охватывающего трибуну за южными воротами.

Клуб продолжает работу над этапом 1C, чтобы гарантировать заполнение трибуны за северными воротами, обеспечивая все условия для работы, безопасности и комфорта для членов клуба и болельщиков.

Что касается Лиги чемпионов, клуб совместно с УЕФА работает над проведением матча против «Айнтрахта» из Франкфурта на «Spotify Камп Ноу» – необходимые требования выполнены, хотя подтверждение еще не получено», – говорится в заявлении «Барсы».

«Барса» показала новый «Камп Ноу». Стадион почти готов, но город не разрешает матчи

Изображение: fcbarcelona.com