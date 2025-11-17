  • Спортс
«Лион» заплатит штраф «Реалу», если Эндрик в аренде не сыграет определенное количество матчей в стартовом составе. «Мадрид» покроет часть зарплаты форварда

«Лион» заплатит штраф «Реалу», если Эндрик не будет играть в аренде.

Появились новые подробности готовящегося перехода нападающего Эндрика из «Реала» в «Лион» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что «Мадрид» согласился отпустить 19 летнего форварда в «Лион» до июня 2026 года без опции выкупа, а окружение бразильца уже ищет жилье во Франции. В контракте также предусмотрены условия, которые позволяют «сливочным» не отпускать Эндрика или досрочно вернуть его в случае травм нападающих, пока окно остается открытым.

По данным The Athletic, мадридский клуб покроет часть зарплаты Эндрика. 

Кроме того, в сделку будет включен пункт, согласно которому «Лион» должен будет выплатить «Реалу» определенную сумму, если Эндрик не сыграет в стартовом составе за французскую команду определенное количество матчей.

Эндрик провел всего один матч в сезоне, выйдя на замену на 79-й минуте в матче с «Валенсией» (4:0). В клубе разочарованы отсутствием у игрока возможностей проявить себя.

Ожидается, что соглашение «Мадрида» с «Лионом» будет подписано в декабре.

Куда пропал Эндрик?

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: The Athletic
logoЭндрик
logoлига 1 Франция
logoРеал Мадрид
logoЛион
logoСборная Бразилии по футболу
logoЛа Лига
деньги
возможные трансферы
