  • Хафтор Бьернссон, сыгравший Гору в «Игре престолов», побил свой же мировой рекорд в становой тяге – поднял штангу весом 510 кг
Хафтор Бьернссон, сыгравший Гору в «Игре престолов», побил свой же мировой рекорд в становой тяге – поднял штангу весом 510 кг

Актер из «Игры престолов» Бьернссон обновил мировой рекорд в становой тяге.

В конце июля на соревнованиях в немецком Нойкирхене исландец Хафтор Бьернссон поднял вес в 505 килограммов, что стало новым мировым рекордом. Для этого использовались специальный костюм и ремни, разрешенные правилами.

Теперь Бьернссон установил очередной мировой рекорд на турнире в Бирмингеме – поднял штангу в 510 кг.

«Просто невероятно, как легко это было. Честно говоря, я бы смог поднять и 530 кг», – сказал Бьернссон после турнира.

Но отметил, что не будет резко поднимать вес для следующей попытки, а будет делать все постепенно.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Lad Bible
