  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Локомотив» взял Кубок Открытия, Алькарас и Синнер в финале US Open, победы Франции и Италии, Ву в «Спартаке», Генпрокуратура проверяет слова Клаудиньо и другие новости
5

«Локомотив» взял Кубок Открытия, Алькарас и Синнер в финале US Open, победы Франции и Италии, Ву в «Спартаке», Генпрокуратура проверяет слова Клаудиньо и другие новости

1. Сезон Фонбет Чемпионата КХЛ стартовал! «Локомотив» обыграл «Трактор» по буллитам в матче за Кубок Открытия и взял трофей второй год подряд.

2. US Open. Карлос Алькарас впервые обыграл Новака Джоковича на харде и второй раз вышел в финал US Open. Его соперником будет действующий победитель турнира Янник Синнер, прошедший Феликса Оже-Альяссима. Алькарас и Синнер сыграют в третьем финале «Шлема» подряд и поспорят за первую строчку в рейтинге. 

3. Квалификация ЧМ-2026. Франция обыграла Украину, Италия разгромила Эстонию, Дания и Шотландия не забили, Беларусь пропустила 5 голов от Греции. Килиан Мбаппе забил 51-й гол за Францию и догнал Анри, впереди только Жиру с 57 мячами. Сборная Марокко вышла на ЧМ первой среди африканских команд – после разгрома Нигера.

4. «Спартак» подписал Кристофера Ву из «Ренна». Контракт с защитником – на 4 года.

5. Генпрокуратура начала проверку высказываний Клаудиньо, сказал депутат Свищев: «Если критические слова подтвердятся – будут решения, соответствующие закону».

6. «Большая швейцарка». Фируджа лидирует после второго тура турнира по шахматам, Непомнящий и Гукеш отстают на полбалла, Дубов и Ниманн – на балл.

7. Однополый дуэт из девушек будет выступать в танцах на льду в Финляндии.

8. Максименко, Литвинов, Вахания, Черников и Кирилл Глебов не сыграют с Катаром за сборную России. Футболисты вернутся в клубы.

9. Майк Тайсон проведет выставочный бой против Флойда Мейвезера.

10. Кубок Содружества по биатлону. Бажин победил в спринте, Поршнев – 2-й, Смольский – 3-й, Логинов – 6-й, Латыпов – 8-й, Серохвостов – 16-й.

11. Гран-при «Ф-1» в Италии. Хэмилтон выиграл первую практику, Норрис – вторую.

12. Плюнувший в сотрудника «Сиэтла» Суарес отстранен на 6 матчей Кубка лиг, ударивший соперника кулаком в подбородок Бускетс – на 2.

13. Фанаты киевского «Динамо» угрожали румынскому новичку Блэнуцэ, который репостил видео с восхищением словами Путина и Соловьева. Клуб сделал заявление.

14. Криштиану Роналду оттолкнул фаната, пытавшегося сделать селфи с ним в отеле Еревана.

15. Из-за отложенного солдатским чибисом яйца в Австралии временно закрыли футбольное поле. Это охраняемая птица, которая агрессивно охраняет кладку.

Цитаты дня.

Михаил Дегтярев: «Россиян и белорусов вычеркивают – и получают фэйковых чемпионов. Никакие бойкоты и ограничения ни к чему хорошему не приводили»

Карло Анчелотти: «Луис Энрике обладает исключительным талантом – силен физически, фантастически играет один в один. За счет свежести он изменил ход матча с Чили»

Эдерсон попрощался с фанатами «Сити»: «Спасибо за поддержку, вы навсегда в моем сердце, буду скучать. Однажды «голубой» – «голубой» навсегда!»

Плющенко о критике Тарасовой в адрес Рудковской: «Не обращаю ни на кого внимания. У нас все хорошо с Яной, все блестяще»

Антон Миранчук о возвращении в Россию: «Скучал по стране, речи и родным. Москва – мегаполис, жизнь течет, а в Швейцарии я жил в маленьком городе, все размеренно, спокойно»

Слуцкий о медиафутболисте Крапе, назвавшем дочь Наоми: «Ну и #####! Наоми Даниловна Крапивникова»

Нули России с Иорданией – как вам?21224 голоса
СтыдноСборная России по футболу
Нормально, достойный соперникВалерий Карпин
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Товарищеский матч. «Зенит» примет «Сьон»
225 минут назад
Дегтярев допустил введение налога на легионеров: «Если есть горячее желание потратить 30 млн на иностранца, пожалуйста. Но расходы умножим на два: столько положить в фонд развития детей»
96 минут назад
Лаутаро Мартинес: «Чистота – один из моих методов психотерапии. Когда я нервничаю, я пылесошу, убираю со столов, пока жена не говорит мне успокоиться. Люблю, чтобы все было идеально»
613 минут назад
Бруну сообщил Роналду, что останется в Европе минимум на сезон. Хавбек «МЮ» отказал «Аль-Насру», «Аль-Хилалю» и «Аль-Иттихаду» летом (talkSPORT)
120 минут назад
Зидан дал «Фенербахче» предварительное согласие, обсуждаются детали контракта. Турки после увольнения Моуринью также общались с Тедеско, Спаллетти и Постекоглу (Sabah)
3625 минут назад
Дуэ пропустит 3-4 недели. Вингер «ПСЖ» получил травму икроножной мышцы в матче Франции и Украины
932 минуты назад
«Трабзонспор» и «МЮ» договорились об аренде Онана. Сделка зависит от решения вратаря
2832 минуты назад
Экс-хавбек «Локо» Педриньо пинал ворота и пытался разбить камеры у дома матери своих детей. Бразилец в 2023-м угрожал девушке убийством
2547 минут назадФото
Квалификация ЧМ-2026. Португалия в гостях у Армении, Англия сыграет с Андоррой, Сербия против Латвии
25сегодня, 13:44Live
Лаутаро о детстве: «Родители остались без работы, приходилось выбирать между оплатой аренды и питанием, иногда они вообще не ели. Сейчас я могу отплатить семье и горжусь этим»
2сегодня, 13:40
Ко всем новостям
Последние новости
Тиаго Алькантара вернется в тренерский штаб «Барсы». Он месяц работал там в прошлом году
через 1 минуту
«Роналду и Дзюба в своем возрасте показывают превосходный футбол, они являются идолами и должны идеалом для молодых футболистов». Эшковал сравнил форвардов «Аль-Насра» и «Акрона»
218 минут назад
Орлов о сборной России: «Дзюба может быть полезнее Мусаева. Он хотя бы гол может забить или еще что-то полезное сделать. Артем не так мобилен и быстр, но мастерство никуда не делось»
522 минуты назад
Жубал: «В России сейчас происходят некоторые события, но это хорошая страна. Уровень футбола другой, много силовой борьбы, это немного отличается от Европы, но это тоже хорошо»
244 минуты назад
«Спартак» отказал «Ахмату» и «Крыльям» в аренде Зорина летом («СЭ»)
449 минут назад
Англия – Андорра. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
149 минут назад
Армения – Португалия. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
56 минут назад
Товарищеские матчи. США против Южной Кореи, Мексика сыграет с Японией
1сегодня, 13:45
Лоукостер Ryanair пошутил о запрете песни Рамоса на рейсах компании. Серхио ответил: «Вы уже установили динамики в свои самолеты? Если понадобится, я одолжу вам свой»
2сегодня, 12:45
Ла Лига одобрила регистрацию Бардагжи в качестве игрока основной команды «Барселоны»
10сегодня, 11:51