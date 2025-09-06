«Локомотив» взял Кубок Открытия, Алькарас и Синнер в финале US Open, победы Франции и Италии, Ву в «Спартаке», Генпрокуратура проверяет слова Клаудиньо и другие новости

1. Сезон Фонбет Чемпионата КХЛ стартовал ! «Локомотив» обыграл «Трактор» по буллитам в матче за Кубок Открытия и взял трофей второй год подряд.

2. US Open. Карлос Алькарас впервые обыграл Новака Джоковича на харде и второй раз вышел в финал US Open. Его соперником будет действующий победитель турнира Янник Синнер, прошедший Феликса Оже-Альяссима. Алькарас и Синнер сыграют в третьем финале «Шлема» подряд и поспорят за первую строчку в рейтинге.

3. Квалификация ЧМ-2026. Франция обыграла Украину, Италия разгромила Эстонию, Дания и Шотландия не забили, Беларусь пропустила 5 голов от Греции. Килиан Мбаппе забил 51-й гол за Францию и догнал Анри, впереди только Жиру с 57 мячами. Сборная Марокко вышла на ЧМ первой среди африканских команд – после разгрома Нигера.

4. «Спартак» подписал Кристофера Ву из «Ренна». Контракт с защитником – на 4 года.

5. Генпрокуратура начала проверку высказываний Клаудиньо, сказал депутат Свищев: «Если критические слова подтвердятся – будут решения, соответствующие закону».

6. «Большая швейцарка». Фируджа лидирует после второго тура турнира по шахматам, Непомнящий и Гукеш отстают на полбалла, Дубов и Ниманн – на балл.

7. Однополый дуэт из девушек будет выступать в танцах на льду в Финляндии.

8. Максименко, Литвинов, Вахания, Черников и Кирилл Глебов не сыграют с Катаром за сборную России. Футболисты вернутся в клубы.

9. Майк Тайсон проведет выставочный бой против Флойда Мейвезера.

10. Кубок Содружества по биатлону. Бажин победил в спринте, Поршнев – 2-й, Смольский – 3-й, Логинов – 6-й, Латыпов – 8-й, Серохвостов – 16-й.

11. Гран-при «Ф-1» в Италии. Хэмилтон выиграл первую практику, Норрис – вторую .

12. Плюнувший в сотрудника «Сиэтла» Суарес отстранен на 6 матчей Кубка лиг, ударивший соперника кулаком в подбородок Бускетс – на 2.

13. Фанаты киевского «Динамо» угрожали румынскому новичку Блэнуцэ, который репостил видео с восхищением словами Путина и Соловьева. Клуб сделал заявление.

14. Криштиану Роналду оттолкнул фаната, пытавшегося сделать селфи с ним в отеле Еревана.

15. Из-за отложенного солдатским чибисом яйца в Австралии временно закрыли футбольное поле. Это охраняемая птица, которая агрессивно охраняет кладку.

Цитаты дня.

Михаил Дегтярев: «Россиян и белорусов вычеркивают – и получают фэйковых чемпионов . Никакие бойкоты и ограничения ни к чему хорошему не приводили»

Карло Анчелотти: «Луис Энрике обладает исключительным талантом – силен физически, фантастически играет один в один. За счет свежести он изменил ход матча с Чили»

Эдерсон попрощался с фанатами «Сити»: «Спасибо за поддержку, вы навсегда в моем сердце, буду скучать. Однажды «голубой» – «голубой» навсегда!»

Плющенко о критике Тарасовой в адрес Рудковской: «Не обращаю ни на кого внимания. У нас все хорошо с Яной, все блестяще»

Антон Миранчук о возвращении в Россию: «Скучал по стране, речи и родным . Москва – мегаполис, жизнь течет, а в Швейцарии я жил в маленьком городе, все размеренно, спокойно»

Слуцкий о медиафутболисте Крапе, назвавшем дочь Наоми: «Ну и #####! Наоми Даниловна Крапивникова»