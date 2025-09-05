Матч окончен
Италия разгромила Эстонию – 5:0. У Ретеги – дубль и голевой пас, у Распадори – гол и два ассиста
Италия разгромила Эстонию (5:0) в отборе на ЧМ-2026.
Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Мойзе Кин открыл счет на 58-й минуте с передачи Матео Ретеги. На 69-й Ретеги забил сам с паса Джакомо Распадори. Распадори сделал счет разгромным на 71-й. Ретеги снова забил на 89-й, Алессандро Бастони отличился на 92-й.
Игра проходила на стадионе Адзурри д′Италия в Бергамо.
Квалификация ЧМ. 5 тур
5 сентября 18:45, Адзурри д′Италия
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
