  • Италия разгромила Эстонию – 5:0. У Ретеги – дубль и голевой пас, у Распадори – гол и два ассиста
18

Италия разгромила Эстонию – 5:0. У Ретеги – дубль и голевой пас, у Распадори – гол и два ассиста

Италия разгромила Эстонию (5:0) в отборе на ЧМ-2026.

Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мойзе Кин открыл счет на 58-й минуте с передачи Матео Ретеги. На 69-й Ретеги забил сам с паса Джакомо Распадори. Распадори сделал счет разгромным на 71-й. Ретеги снова забил на 89-й, Алессандро Бастони отличился на 92-й.

Игра проходила на стадионе Адзурри д′Италия в Бергамо. 

Квалификация ЧМ. 5 тур
5 сентября 18:45, Адзурри д′Италия
Италия
Завершен
5 - 0
Эстония
Матч окончен
90’
+5’
Аньер
  Бастони
90’
+2’
  Ретеги
89’
Кин   Эспозито
84’
80’
Саппинен   Аньер
80’
Паскочий   Тамм
80’
Шейн   Соометс
77’
Паскочий
Тонали   Локателли
76’
Политано   Орсолини
76’
  Распадори
71’
  Ретеги
69’
67’
Синявский   Саарма
Димарко   Камбьязо
67’
Дзакканьи   Распадори
67’
Бастони
64’
61’
Кристал   Айнсалу
  Кин
58’
2тайм
Перерыв
31’
Кристал
Италия
Доннарумма, Димарко, Калафьори, Бастони, Ди Лоренцо, Дзакканьи, Тонали, Барелла, Политано, Ретеги, Кин
Запасные: Манчини, Эспозито, Белланова, Локателли, Орсолини, Распадори, Ровелла, Мерет, Викарио, Камбьязо, Гатти, Фраттези
1тайм
Эстония:
Хейн, Салисте, Кууск, Паскочий, Шеннинг-Ларсен, Шейн, Палуметс, Синявский, Кристал, Кяйт, Саппинен
Запасные: Тамм, Аньер, Яковлев, Игонен, Валлнер, Соометс, Пеэтсон, Айнсалу, Миллер, Таммик, Тур, Саарма
Подробнее

Таблицы отбора ЧМ-2026

Статистика отбора ЧМ-2026

Нули России с Иорданией – как вам?18498 голосов
СтыдноСборная России по футболу
Нормально, достойный соперникВалерий Карпин
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
