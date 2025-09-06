Синнер и Алькарас сыграют в финале третьего «Большого шлема» подряд. До них такое делали только Джокович и Надаль

Янник Синнер и Карлос Алькарас разыграют титул на US Open.

Это третий финал «Большого шлема» подряд, в котором встретятся итальянец и испанец. На «Ролан Гаррос » победил Алькарас , на «Уимблдоне » – Синнер .

В Открытой эре (после 1968 года, когда профессиональных теннисистов допустили на «Большие шлемы») только Новак Джокович и Рафаэль Надаль разыгрывали три финала «Больших шлемов» подряд. Они встречались в финалах четырех ТБШ – с «Уимблдона»-2011 до «Ролан Гаррос»-2012.

В целом в истории тенниса три финала «Шлемов» подряд еще разыгрывали Рой Эмерсон и Фред Столл (1964), а также Род Лэйвер и Рой Эмерсон (1961-1962).

В личных встречах между Синнером и Алькарасом испанец ведет 9:5.