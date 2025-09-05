89

Слуцкий о медиафутболисте Крапе, назвавшем дочь Наоми: «Ну и #####! Наоми Даниловна Крапивникова»

Леонид Слуцкий был удивлен именем дочери экс-звезды 2Drots Крапа.

Леонид Слуцкий: «У тебя недавно родилась дочь?»

Крап: «Да».

Слуцкий: «Поздравляем! Как назвали?»

Крап: «Наоми».

Слуцкий: «Как? Наоми? (смеется)

Ты понимаешь, кто перед нами? Наоми Даниловна Крапивникова. Ну, практически Наоми Кэмпбелл».  

Сергей Овчинников: «Вот почему его родители назвали Даня, да?»

Слуцкий: «А он Наоми. Ну и ##### [дурак], что тут говорить».

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал «Это медиафутбол, бро!»
