Слуцкий о медиафутболисте Крапе, назвавшем дочь Наоми: «Ну и #####! Наоми Даниловна Крапивникова»

Леонид Слуцкий был удивлен именем дочери экс-звезды 2Drots Крапа.

Леонид Слуцкий : «У тебя недавно родилась дочь?»

Крап : «Да».

Слуцкий : «Поздравляем! Как назвали?»

Крап : «Наоми».

Слуцкий : «Как? Наоми? (смеется)

Ты понимаешь, кто перед нами? Наоми Даниловна Крапивникова. Ну, практически Наоми Кэмпбелл».

Сергей Овчинников : «Вот почему его родители назвали Даня, да?»

Слуцкий : «А он Наоми. Ну и ##### [дурак], что тут говорить».