Слуцкий о медиафутболисте Крапе, назвавшем дочь Наоми: «Ну и #####! Наоми Даниловна Крапивникова»
Леонид Слуцкий был удивлен именем дочери экс-звезды 2Drots Крапа.
Леонид Слуцкий: «У тебя недавно родилась дочь?»
Крап: «Да».
Слуцкий: «Поздравляем! Как назвали?»
Крап: «Наоми».
Слуцкий: «Как? Наоми? (смеется)
Ты понимаешь, кто перед нами? Наоми Даниловна Крапивникова. Ну, практически Наоми Кэмпбелл».
Сергей Овчинников: «Вот почему его родители назвали Даня, да?»
Слуцкий: «А он Наоми. Ну и ##### [дурак], что тут говорить».
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал «Это медиафутбол, бро!»
