Плюнувший в сотрудника «Сиэтла» Суарес отстранен на 6 матчей Кубка лиг, ударивший соперника кулаком в подбородок Бускетс – на 2
Луис Суарес пропустит следующий розыгрыш Кубка лиг из-за дисквалификации.
Нападающий «Интер Майами» плюнул в сотрудника «Сиэтл Саундерс» после поражения в финале со счетом 0:3. За это уругваец отстранен от участия в турнире на следующие 6 матчей, передает ESPN.
Хавбек «Интера» Серджи Бускетс, ударивший одного из соперников кулаком в подбородок после игры, дисквалифицирован на два матча, еще один поучаствовавший в стычке футболист клуба из Майами, Томас Авилес, пропустит три игры.
У «Сиэтла» дисквалификация на пять игр назначена Стивену Ленхарту, члену тренерского штаба.
Нули России с Иорданией – как вам?21215 голосов
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости