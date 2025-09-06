  • Спортс
  • Плюнувший в сотрудника «Сиэтла» Суарес отстранен на 6 матчей Кубка лиг, ударивший соперника кулаком в подбородок Бускетс – на 2
Плюнувший в сотрудника «Сиэтла» Суарес отстранен на 6 матчей Кубка лиг, ударивший соперника кулаком в подбородок Бускетс – на 2

Луис Суарес пропустит следующий розыгрыш Кубка лиг из-за дисквалификации.

Нападающий «Интер Майами» плюнул в сотрудника «Сиэтл Саундерс» после поражения в финале со счетом 0:3. За это уругваец отстранен от участия в турнире на следующие 6 матчей, передает ESPN.

Хавбек «Интера» Серджи Бускетс, ударивший одного из соперников кулаком в подбородок после игры, дисквалифицирован на два матча, еще один поучаствовавший в стычке футболист клуба из Майами, Томас Авилес, пропустит три игры.

У «Сиэтла» дисквалификация на пять игр назначена Стивену Ленхарту, члену тренерского штаба.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
