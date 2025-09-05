Гран-при Италии-2025. 2-я практика. Норрис – 1-й, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й, Пиастри – 4-й
Автодром Монца, Монца
5 сентября 2025 года
2-я практика
1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.19,878 (28 кругов)
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,083 (29)
3. Карлос Сайнс («Уильямс») +0,096 (30)
4. Оскар Пиастри («Макларен») +0,181 (29)
5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,192 (26)
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,199 (76)
7. Алекс Албон («Уильямс») +0,301 (28)
8. Нико Хюлькенберг («Заубер») +0,363 (27)
9. Юки Цунода («Ред Булл») +0,391 (28)
10. Джордж Расселл («Мерседес») +0,398 (29)
11. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +0,505 (24)
12. Габриэл Бортолето («Заубер») +0,597 (25)
13. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,650 (28)
14. Оливер Бермэн («Хаас») +0,729 (29)
15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,767 (26)
16. Эстебан Окон («Хаас») +0,776 (29)
17. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0,933 (25)
18. Пьер Гасли («Альпин») +1,224 (30)
19. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1,489 (4)
20. Франко Колапинто («Альпин») +1,686 (30)
Антонелли вылетел в гравий и вызвал красные флаги во 2-й практике в Италии
Гран-при Италии-2025. 1-я практика. Хэмилтон – 1-й, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й