  • Гран-при Италии-2025. 2-я практика. Норрис – 1-й, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й, Пиастри – 4-й
10

Гран-при Италии-2025. 2-я практика. Норрис – 1-й, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й, Пиастри – 4-й

Норрис стал быстрейшим по итогам 2-й тренировки в Монце, Леклер и Сайнс в топ-3.

Гран-при Италии

Автодром Монца, Монца

5 сентября 2025 года

2-я практика

1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.19,878 (28 кругов)

2. Шарль Леклер («Феррари») +0,083 (29)

3. Карлос Сайнс («Уильямс») +0,096 (30)

4. Оскар Пиастри («Макларен») +0,181 (29)

5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,192 (26)

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,199 (76)

7. Алекс Албон («Уильямс») +0,301 (28)

8. Нико Хюлькенберг («Заубер») +0,363 (27)

9. Юки Цунода («Ред Булл») +0,391 (28)

10. Джордж Расселл («Мерседес») +0,398 (29)

11. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +0,505 (24)

12. Габриэл Бортолето («Заубер») +0,597 (25)

13. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,650 (28)

14. Оливер Бермэн («Хаас») +0,729 (29)

15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,767 (26)

16. Эстебан Окон («Хаас») +0,776 (29)

17. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0,933 (25)

18. Пьер Гасли («Альпин») +1,224 (30)

19. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1,489 (4)

20. Франко Колапинто («Альпин») +1,686 (30)

Антонелли вылетел в гравий и вызвал красные флаги во 2-й практике в Италии

Гран-при Италии-2025. 1-я практика. Хэмилтон – 1-й, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
