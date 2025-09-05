Михаил Дегтярев: «Россиян и белорусов вычеркивают – и получают фэйковых чемпионов. Никакие бойкоты и ограничения ни к чему хорошему не приводили»

Михаил Дегтярев назвал «фейковыми чемпионами» тех, кто побеждает без россиян.

В отдельных видах спорта россияне допускаются до соревнований либо индивидуально в нейтральном статусе, либо вообще не имеют возможности выступать.

«Россиян и белорусов вычеркивают – и получают фэйковых чемпионов. Только что я был в Пекине, встречались со спортивными коллегами. Спортсмены и тренеры говорят: «Быстрее бы возвратились, нам с вами интересно соревноваться». Конечно, спортсмен думает, как хорошо бы нам победить. Но и хорошо. А мы думаем: хорошо бы победить спортсменов из Китая, Америки, Европы. Это спорт.

Спасибо Сингапуру за чемпионат мира по плаванию, провели на высшем уровне. Все наши пловцы и синхронисты благодарят. Очень безопасно и дружелюбно. Что мне понравилось, общий медальный зачет в сингапурских газетах был с российским флагом. Хотя по правилам World Aquatics формально мы якобы нейтральные спортсмены. Но все все понимают. Это говорит о том, как эту дискриминацию воспринимают простые люди.

Мы, спортивное сообщество, должны идти на шаг впереди и разряжать обстановку. Не увязывать восстановление прав Олимпийского комитета России (ОКР) с мировой политической конъюнктурой, а, наоборот, способствовать дружбе. Никакие бойкоты и ограничения ни к чему хорошему не приводили», – сказал министр спорта России и глава ОКР Дегтярев .

